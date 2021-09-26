Россия проиграла по пенальти Аргентине в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

Короткая ссылка
Сборная России по мини-футболу по пенальти проиграла команде Аргентины в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2021 года.
Россия проиграла по пенальти Аргентине в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу
  • РИА Новости

Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

Мячи забили Артём Антошин и Леандро Куззолино.

В полуфинале Аргентина встретится с Бразилией, которая в игре полуфинала нанесла поражение Марокко (1:0).

В 1/8 финала россияне переиграли вьетнамцев со счётом 3:2.

Мировое первенство проходит в Литве.

Ранее известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе сборной России в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить