Россия проиграла по пенальти Аргентине в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу по пенальти проиграла команде Аргентины в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2021 года.

РИА Новости

Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. Мячи забили Артём Антошин и Леандро Куззолино. В полуфинале Аргентина встретится с Бразилией, которая в игре полуфинала нанесла поражение Марокко (1:0). В 1/8 финала россияне переиграли вьетнамцев со счётом 3:2. Мировое первенство проходит в Литве. Ранее известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе сборной России в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу.