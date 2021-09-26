Россия проиграла по пенальти Аргентине в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу
- РИА Новости
Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.
Мячи забили Артём Антошин и Леандро Куззолино.
В полуфинале Аргентина встретится с Бразилией, которая в игре полуфинала нанесла поражение Марокко (1:0).
В 1/8 финала россияне переиграли вьетнамцев со счётом 3:2.
Мировое первенство проходит в Литве.
Ранее известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе сборной России в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу.