Тренер сборной России по мини-футболу подвёл итоги выступления команды на ЧМ

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвёл итоги четвертьфинального матча чемпионата мира против Аргентины (1:1, 4:5 — по пенальти).

«Всем всё понятно. Мы проиграли, едем домой. Чемпионат мира для нас закончился, его итоги неудачные. Команда работала до конца, до последних секунд. Ребята сражались изо всех сил в надежде победить. Были близки, но не сложилось. Значит, соперник был в чём-то сильнее. К примеру, духом, которого нам и не хватило в некоторых эпизодах. Обидно проигрывать такие матчи, когда имеешь преимущество в концовке и упускаешь его», — сказал Скорович после матча.

Чемпионат мира по мини-футболу проходит в Литве.

Ранее Россия проиграла по пенальти Аргентине в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу.