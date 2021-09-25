Черчесов оценил шансы России в матче 1/4 финала ЧМ по мини-футболу с Аргентиной

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира по мини-футболу 2021 года в Литве.

«Если выпало играть такой матч на ранней стадии — тут ничего не поделать. Значит, надо выходить и играть так, как играли бы в финале. Других вариантов нет», — цитирует Черчесова РИА Новости.

Черчесов считает, что главный тренер сборной Сергей Скорович обладает огромным опытом, что даёт российской команде небольшое преимущество. На результате также может сказаться готовность футболистов к решающему матчу.

Сборная России 26 сентября в 1/4 финала сыграет с командой Аргентины. Эти команды встречались в финале прошлого мирового первенства. Тогда сильнее оказалась сборная из Латинской Америки.

Россияне в 1/8 финала переиграли вьетнамцев со счётом 3:2. В составе российской команды отличились Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала (18-я, 30-я).

Ранее Скорович прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Вьетнама.