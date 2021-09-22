Скорович — о победе над Вьетнамом в матче ЧМ: мы не смогли оторваться в счёте

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Вьетнама.

«Сейчас каждая ошибка может стоить пребывания на турнире. Матч, вы видели, получился сложным, мы не смогли оторваться в счёте. После того, как повели 2:0, планировали определённые замены», — цитирует Скоровича пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

По его словам, Вьетнам сыграл дисциплинированно и тактически грамотно. Скорович похвалил вратаря соперников, который много выручал. Он также отметил, что вьетнамцы показали хорошие скоростные качества.

Россияне переиграли вьетнамцев со счётом 3:2. В составе российской команды отличились Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала (18-я, 30-я).

В четвертьфинале ЧМ-2021 российская команда 26 сентября сыграет с победителем матча между Аргентиной и Парагваем.

Мировое первенство проходит в Литве.

Ранее известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе сборной России в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу.