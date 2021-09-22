Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал ЧМ
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В матче 1/8 финала россияне переиграли команду Вьетнама со счётом 3:2.
Мячи в составе сборной России забили Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала (18-я, 30-я).
В четвертьфинале ЧМ-2021 российская команда 26 сентября сыграет с победителем матча между Аргентиной и Парагваем.
Мировое первенство проходит в Литве.
Ранее известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе сборной России в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу.