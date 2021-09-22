Сборная России по мини-футболу вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная России по мини-футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2021 года.

В матче 1/8 финала россияне переиграли команду Вьетнама со счётом 3:2.

Мячи в составе сборной России забили Робиньо (11-я минута) и Иван Чишкала (18-я, 30-я).

В четвертьфинале ЧМ-2021 российская команда 26 сентября сыграет с победителем матча между Аргентиной и Парагваем.

Мировое первенство проходит в Литве.

Ранее известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выходе сборной России в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу.