Чернышенко заявил, что правительство поддержит заявку на проведение ЧМ по мини-футболу

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Министерство спорта готово поддержать заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу.
Чернышенко заявил, что правительство поддержит заявку на проведение ЧМ по мини-футболу
  • РИА Новости

«Россия готова принимать как можно больше международных соревнований, подтверждая статус ведущей мировой державы, восстанавливая и расширяя связи и позиции в мировом спортивном сообществе», — цитирует Чернышенко ТАСС.

По его словам, страна обладает отличной инфраструктурой, которая расширяется по поручению президента России. Более того, много объектов продолжают строить и реконструировать. Поэтому их необходимо загружать и использовать в полной мере.

«Правительство в лице Минспорта поддержит заявку Российского футбольного союза на проведение в стране чемпионата мира по мини-футболу, который, уверен, будет организован на высоком уровне», — добавил он.

Первенство планеты по мини-футболу в России ни разу не проводилось. В 2001 году страна приняла чемпионат Европы.

Напомним, что Россия провела чемпионат мира по футболу в 2018 году. Его победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию. Сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала турнира, где уступила всё тем же хорватам по пенальти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы провести ещё один чемпионат мира по футболу.

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