Путин: давайте подумаем о проведении ещё одного ЧМ по футболу в России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы провести ещё один чемпионат мира по футболу.

«Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведём ещё один чемпионат мира», — цитирует Путина РИА Новости.

Первенство планеты — 2018 прошло в России с 14 июня по 15 июля. Его победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию. Сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала турнира, где уступила всё тем же хорватам по пенальти.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высоко оценил чемпионат мира 2018 года, который прошёл в России.