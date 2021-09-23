Инфантино заявил, что Россия провела лучший ЧМ по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высоко оценил чемпионат мира 2018 года, который прошёл в России.

«Россия — великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться», — цитирует Инфантино РИА Новости.

Первенство планеты — 2018 прошло в России с 14 июня по 15 июля. Его победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию. Сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала турнира, где уступила всё тем же хорватам по пенальти.

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