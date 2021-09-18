Перевод в реанимацию, проблемы с желудком и обнадёживающий прогноз: что известно о состоянии Пеле после операции
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Трёхкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Накануне его снова перевели в отделение интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу, спустя несколько дней после операции по удалению опухоли толстой кишки. По информации ESPN, это произошло из-за кислотного рефлюкса — заболевания, при котором происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод.
Как сообщает Reuters со ссылкой на врачей госпиталя имени Альберта Эйнштейна, в котором находится лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, у пациента возникла «кратковременная респираторная нестабильность». В итоге было принято решение о переводе Пеле в реанимацию. Отмечается, что это было сделано скорее из предосторожности, поскольку осложнения не были серьёзными и экс-игроку просто требовался особый уход. По словам медиков, состояние 80-летнего пациента нормализовалось «с точки зрения сердечно-сосудистой и респираторной систем».
Информацию о стабилизации состояния подтвердила и дочь легендарного бразильца Кели Насименту, которая развеяла опасения поклонников Пеле, опубликовав совместную фотографию с отцом в Instagram.
«Привет, друзья! Не знаю, какие ходят слухи, но в моих личных сообщениях настоящий бум. Сейчас в мире и так достаточно причин для тревоги, и мы не хотим, чтобы из-за нас их стало больше. Эту фотографию мы сделали только что... Процесс восстановления идёт хорошо... При нормальном развитии событий восстановление у мужчины его возраста после подобной операции — это обычно два шага вперёд и один назад», — написала Насименту.
Через несколько часов успокоить подписчиков в социальных сетях поспешил и сам Пеле, поблагодаривший их за поддержку в своём Instagram.
«Друзья мои, процесс восстановления у меня по-прежнему идёт очень хорошо. Сегодня меня навестили члены семьи, и я продолжаю каждый день улыбаться. Благодарю вас за ту любовь, которую от вас получаю», — написал он.
Ещё в конце августа в бразильской прессе появились слухи об обмороке и госпитализации Пеле. Тогда он сам опроверг их, отметив, что не терял сознание, а просто прошёл плановое медицинское обследование, поскольку не мог сделать это ранее из-за пандемии коронавируса. А в начале сентября «король футбола» сообщил, что был прооперирован и ему удалили опухоль.
«Я благодарю Бога за то, что чувствую себя очень хорошо, и за то, что он позволил докторам Фабио и Мигелю заботиться о моём здоровье. В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного новообразования справа в толстой кишке. Опухоль обнаружили во время анализов, о которых я упоминал на прошлой неделе. К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами. К этому испытанию я подойду с улыбкой на лице, большой долей оптимизма и радостью за то, что живу, окружённый любовью своей семьи и друзей», — рассказал Пеле в Facebook.
После этого он остался в больнице для дальнейшего наблюдения, не забывая оповещать о своём состоянии поклонников в соцсетях. По словам бразильца, с каждым днём ему становилось только лучше. Кроме того, легендарный футболист шутил, что намерен сыграть в этой жизни «90 минут и дополнительное время».
Проявляли оптимизм и врачи, также заверявшие, что прославленный спортсмен благополучно выздоравливает. На тот момент Пеле активно разговаривал и демонстрировал признаки нормальной жизнедеятельности. По словам его дочери, пациента даже готовились переводить в обычную палату, а через некоторое время — выписать домой.
«Состояние после операции у него хорошее, болей нет, настроение неплохое (правда он раздражён от того, что может есть только желе, но ничего, справится). Он силён и упорен, и при поддержке и заботе блестящей команды медиков в больнице Эйнштейна, опираясь на всю ту любовь, энергию и свет, что шлёт ему мир, он всё преодолеет», — написала Кели Насименту.
К сожалению, в последние годы прославленный футболист регулярно сталкивался с проблемами со здоровьем. Так, в феврале 2020-го бразилец перенёс операцию по замене тазобедренного сустава. Его сын Эдиньо рассказывал, что отец с трудом ходит и стесняется этого. По его словам, Пеле после неудачной реабилитации стал практически затворником и впал в уныние, так как не мог выходить из дома без посторонней помощи. Сам Пеле впоследствии подчёркивал, что у него не было депрессии.
Кроме того, бывший спортсмен долгое время боролся с заболеваниями почек и предстательной железы. В ноябре 2014-го его госпитализировали для проведения операции по удалению камней в почке и мочевом пузыре. Спустя несколько недель он снова попал в реанимацию из-за инфекции.
В декабре бразильца выписали из больницы, но уже в мае 2015 года ему пришлось пережить новое хирургическое вмешательство — по поводу гиперплазии предстательной железы. В апреле 2019-го он столкнулся со схожими проблемами. После общения с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе бразильца доставили в больницу Парижа из-за плохого самочувствия, а спустя несколько дней, уже на родине, удалили ещё один камень из почек.