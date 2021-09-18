Перевод в реанимацию, проблемы с желудком и обнадёживающий прогноз: что известно о состоянии Пеле после операции

Легендарного бразильского футболиста Пеле, которому в начале сентября удалили опухоль в кишечнике, снова перевели в отделение интенсивной терапии. По информации СМИ, это было сделано скорее из предосторожности. Врачи отмечают, что состояние 80-летнего пациента нормализовалось. Дочь «короля футбола» Кели Насименту также сообщила, что её отец идёт на поправку.

Трёхкратный чемпион мира по футболу Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Накануне его снова перевели в отделение интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу, спустя несколько дней после операции по удалению опухоли толстой кишки. По информации ESPN, это произошло из-за кислотного рефлюкса — заболевания, при котором происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод.

Как сообщает Reuters со ссылкой на врачей госпиталя имени Альберта Эйнштейна, в котором находится лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, у пациента возникла «кратковременная респираторная нестабильность». В итоге было принято решение о переводе Пеле в реанимацию. Отмечается, что это было сделано скорее из предосторожности, поскольку осложнения не были серьёзными и экс-игроку просто требовался особый уход. По словам медиков, состояние 80-летнего пациента нормализовалось «с точки зрения сердечно-сосудистой и респираторной систем».

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Информацию о стабилизации состояния подтвердила и дочь легендарного бразильца Кели Насименту, которая развеяла опасения поклонников Пеле, опубликовав совместную фотографию с отцом в Instagram.

«Привет, друзья! Не знаю, какие ходят слухи, но в моих личных сообщениях настоящий бум. Сейчас в мире и так достаточно причин для тревоги, и мы не хотим, чтобы из-за нас их стало больше. Эту фотографию мы сделали только что... Процесс восстановления идёт хорошо... При нормальном развитии событий восстановление у мужчины его возраста после подобной операции — это обычно два шага вперёд и один назад», — написала Насименту.

Через несколько часов успокоить подписчиков в социальных сетях поспешил и сам Пеле, поблагодаривший их за поддержку в своём Instagram.

«Друзья мои, процесс восстановления у меня по-прежнему идёт очень хорошо. Сегодня меня навестили члены семьи, и я продолжаю каждый день улыбаться. Благодарю вас за ту любовь, которую от вас получаю», — написал он.

Ещё в конце августа в бразильской прессе появились слухи об обмороке и госпитализации Пеле. Тогда он сам опроверг их, отметив, что не терял сознание, а просто прошёл плановое медицинское обследование, поскольку не мог сделать это ранее из-за пандемии коронавируса. А в начале сентября «король футбола» сообщил, что был прооперирован и ему удалили опухоль.

«Я благодарю Бога за то, что чувствую себя очень хорошо, и за то, что он позволил докторам Фабио и Мигелю заботиться о моём здоровье. В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного новообразования справа в толстой кишке. Опухоль обнаружили во время анализов, о которых я упоминал на прошлой неделе. К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами. К этому испытанию я подойду с улыбкой на лице, большой долей оптимизма и радостью за то, что живу, окружённый любовью своей семьи и друзей», — рассказал Пеле в Facebook.

После этого он остался в больнице для дальнейшего наблюдения, не забывая оповещать о своём состоянии поклонников в соцсетях. По словам бразильца, с каждым днём ему становилось только лучше. Кроме того, легендарный футболист шутил, что намерен сыграть в этой жизни «90 минут и дополнительное время».

Проявляли оптимизм и врачи, также заверявшие, что прославленный спортсмен благополучно выздоравливает. На тот момент Пеле активно разговаривал и демонстрировал признаки нормальной жизнедеятельности. По словам его дочери, пациента даже готовились переводить в обычную палату, а через некоторое время — выписать домой.

«Состояние после операции у него хорошее, болей нет, настроение неплохое (правда он раздражён от того, что может есть только желе, но ничего, справится). Он силён и упорен, и при поддержке и заботе блестящей команды медиков в больнице Эйнштейна, опираясь на всю ту любовь, энергию и свет, что шлёт ему мир, он всё преодолеет», — написала Кели Насименту.

К сожалению, в последние годы прославленный футболист регулярно сталкивался с проблемами со здоровьем. Так, в феврале 2020-го бразилец перенёс операцию по замене тазобедренного сустава. Его сын Эдиньо рассказывал, что отец с трудом ходит и стесняется этого. По его словам, Пеле после неудачной реабилитации стал практически затворником и впал в уныние, так как не мог выходить из дома без посторонней помощи. Сам Пеле впоследствии подчёркивал, что у него не было депрессии.

Кроме того, бывший спортсмен долгое время боролся с заболеваниями почек и предстательной железы. В ноябре 2014-го его госпитализировали для проведения операции по удалению камней в почке и мочевом пузыре. Спустя несколько недель он снова попал в реанимацию из-за инфекции.

В декабре бразильца выписали из больницы, но уже в мае 2015 года ему пришлось пережить новое хирургическое вмешательство — по поводу гиперплазии предстательной железы. В апреле 2019-го он столкнулся со схожими проблемами. После общения с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе бразильца доставили в больницу Парижа из-за плохого самочувствия, а спустя несколько дней, уже на родине, удалили ещё один камень из почек.