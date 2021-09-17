ESPN: Пеле снова переведён в реанимацию

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Легендарный бразильский футболист Пеле, который в начале сентября перенёс операцию, снова оказался в палате интенсивной терапии в больнице в Сан-Паулу.
ESPN: Пеле снова переведён в реанимацию
  • © Alexander Zemlianichenko / AP

Как сообщает ESPN, вечером 16 сентября у прославленного спортсмена случился рефлюкс, из-за чего его решили перевести в реанимацию в качестве меры предосторожности. При этом состояние 80-летнего бразильца остаётся стабильным.

В качестве игрока Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии — в 1958, 1962 и 1970 годах. Он является лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории с 77 голами в активе.

Ранее сообщалось, что Пеле перенёс операцию по удалению опухоли.

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