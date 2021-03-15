Пеле поздравил Роналду с покорением рекорда по числу голов в официальных матчах

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Трёхкратный чемпион мира легендарный футболист Пеле поздравил нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с покорением его рекорда по количеству голов в официальных матчах за карьеру.

«Роналду, жизнь — это одинокий полёт. Каждый совершает своё собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя! Я восхищаюсь тобой, люблю смотреть, как ты играешь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с покорением моего рекорда по количеству голов в официальных матчах. Единственное, о чём я жалею, это о том, что сегодня не могу тебя обнять. Но я оставляю эту фотографию в твою честь, с большой любовью, как символ дружбы, которая существует уже много лет», — написал Пеле в своём Instagram.

Теперь на счету Роналду 770 голов в официальных играх, в то время как у Пеле — 767 забитых мячей.

Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю. На первом находится бразилец Ромарио (772 гола).

Ранее сообщалось, что хет-трик Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Кальяри» в Серии А.

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