«Давно крутилась мысль попробовать»: Шакирова о решении возглавить мужской клуб, стереотипах и баскетболе 3×3

Мысль попробовать себя в качестве тренера мужской команды зрела давно. Об этом в интервью RT заявила Элен Шакирова — первая россиянка, возглавившая мужской баскетбольный клуб. По её словам, руководство казахстанского «Актобе» отошло от стереотипного мышления при выборе наставника. Олимпийская чемпионка рассказала, что ценит в игроках профессионализм и желание учиться новому независимо, а также призналась, что с удовольствием бы пообщалась с Бекки Хэммон. Кроме того, Шакирова вспомнила, как серебряные призёры Игр в Токио сёстры Фролкины и Юлия Козик убедили её, что стритбол не менее увлекателен, чем классический баскетбол.

— Новость о вашем назначении в мужской баскетбольный клуб «Актобе», можно сказать, взорвала медиапространство. Вас саму не удивляет, что это произошло?

— Нет, абсолютно. Я же хорошо знаю свои возможности, поэтому восприняла это как новый вызов. У меня давно была мечта попробовать свои силы в мужском баскетболе. Хотелось получше его узнать, познакомиться.

— Как вас занесло в «Актобе»?

— После ухода из курского «Динамо» была открыта к предложениям, но хотелось, чтобы работа не оставалась просто работой, но и цепляла, заставляла развиваться, двигаться вперёд. Мы с агентом Игорем Заикиным рассматривали разные предложения, но решили рискнуть и попробовать себя в мужском баскетболе. Велись переговоры, в том числе с клубами российской Суперлиги, но руководство «Актобе» оказалось более настойчивым. Мы быстро пришли к общему знаменателю. Меня рассматривали как тренера с опытом выступлений в Евролиге, поработавшего в тренерском штабе национальной сборной, а также подготовившего новое поколение спортсменов, которые в настоящее время составляют костяк сборной. Самым важным в процессе диалога было отойти от стереотипа тренера-женщины, и считаю, нам это удалось. Взвесив все за и против, мы пришли к выводу, что на данном этапе карьеры игра стоит свеч. Так я оказалась в казахстанском клубе. Но это отнюдь не означает, что я закрываю дверь в женский баскетбол, с удовольствием вернусь, особенно если мой новый опыт будет кому-то полезен.

— В России о вашей новой команде мало что известно…

— Клуб базируется недалеко от границы с Россией. В самом городе Актобе я пока не была, переговоры велись дистанционно, но представление о нём имею, благо есть интернет. Я ведь сама родом из Средней Азии, поэтому этот регион мне близок и знаком. Это не является каким-то шокирующим или отрицательным фактором. Изначально Игорем был озвучен вариант амбициозного клуба и было предложено созвониться. Во время общения поняла, что наши позиции по многим вопросами совпадают и за командой стоят люди, которые, так же как и я, дышат баскетболом. Я понимаю, что это совершенно другие скорости, силовая борьба, принятие решений, но у меня сложилось впечатление, что мы совпали в наших стремлениях.

— С игроками уже успели познакомиться?

— Нет ещё. Переговоры шли только с руководством, обговаривались детали контракта, моего переезда. Пока ещё нахожусь в России, собираюсь вылетать через неделю. Будет время познакомиться и наладить взаимоотношения.

— Когда вы пришли к мысли о том, что хотите тренировать мужскую команду?

— Я закончила игровую карьеру в 2009 году. После этого пришла в «Видное», была помощником тренера у девочек, потом параллельно стала работать с мальчиками, уходила в молодёжную команду, затем переключилась полностью на мальчиков. Работала с ними до 2013 года, пока не поступило предложение возглавить молодёжку в Курске. Тогда решила перепрыгнуть несколько ступенек сразу и перейти туда. Когда занималась одновременно мальчиками и девочками 13—14 лет, поняла, что мужской баскетбол мне тоже интересен. Я постоянно следила за ним, сравнивала, и в голове крутилась мысль попробовать. Так как с девчонками всё получалось, был пройден очень большой путь, то возможности воплотить свою мечту не возникало. А сейчас так сложилось, что девчонок довела до национальной сборной и медалей Олимпийских игр и задумалась о том, чего же я хочу. Если есть к чему-то тяга, то всегда нужно пробовать.

— Вы воспринимаете происходящее как эксперимент?

— Нет, это очередной вызов в тренерской карьере. Новая ступенька, а не какое-то временное решение.

— Вы упомянули, что осознаёте разницу, с которой придётся столкнуться после перехода из женского баскетбола в мужской.

— Я много общалась с коллегами, которые руководили различными командами. С моим первым тренером Сергеем Амбарцумовым, к которому очень часто обращаюсь за советами, тоже много разговаривала. Теперь есть возможность на своём опыте прочувствовать, насколько эта разница велика, где проходит грань.

— Игравшая в своё время в сборной России Бекки Хэммон давно входит в тренерский штаб «Сан-Антонио Спёрс» и однажды даже исполняла обязанности главного тренера. Хотели бы с ней пообщаться на эту тему?

— Было бы интересно. Может быть, у нас состоится такой разговор и мы в будущем будем обмениваться опытом, своими задумками и тонкостями. Думаю, ей есть чем поделиться и что рассказать, я бы тоже поделилась своими мыслями. Мы бы могли найти много общего, помочь друг другу. Бекки большая молодец, очень важно, что её в клубе воспринимают как профессионала, который имеет огромный игровой опыт и может им поделиться. Мне тоже есть о чём рассказать молодому поколению, ведь на клубном уровне я выиграла практически всё.

— Не опасаетесь, что работать с мужчинами будет сложнее, чем с девушками?

— На площадке я никого не делю по гендерному принципу. Есть только игроки и тренер, всё остальное лежит за плоскостью профессионализма. Я готова помогать тем, с кем иду дальше, раскрывать их сильные стороны. Это моя основная задача. Не хочу даже думать о том, что с кем-то проще, а с кем-то нет. Это не самое главное, когда работаешь с командой. С ней нужно выстраивать отношения независимо от пола.

— Как думаете, почему вообще мало женщин-тренеров в мужских командах?

— Думаю, это вопрос к руководителям клубов, почему они не рассматривают женщин в качестве наставников. Может быть, не все женщины сами хотят идти работать с мужчинами, потому что это другой баскетбол и им некомфортно в этой стихии.

— Во время работы в Курске вы тренировали Евгению и Ольгу Фролкиных и Юлию Козик, которые на Олимпиаде в Токио стали серебряными призёрами в баскетболе 3×3. Расскажите, как вы стали их тренером?

— На следующий год после того, как я пришла в молодёжку «Динамо», Российская федерация баскетбола ввела возрастной ценз, и многие из девочек перестали подходить по возрасту. Тогда руководство клуба решило набрать молодых на перспективу. Мы забрали много игроков из школы Гомельского, среди них были и сёстры Фролкины, а через год пришла и Козик. Сначала мы играли в молодёжке, заявились в Суперлигу, потом под названием «Инвента» выступали в Премьер-лиге, занимали пятое и седьмое места. Девушки росли, шло их становление как игроков. Буквально два года назад их пригласили в баскетбол 3×3.

— Как вы на это отреагировали?

— Поначалу была против. Понимала, это другой вид спорта, более контактный, с другим покрытием. Я переживала, что девчонки могут травмироваться. Однако они заставили меня взглянуть на ситуацию иначе, убедили в верности выбранного пути. Посмотрев, какими они возвращаются после сборов, я поняла, что это действительно их игра. После первого же турнира они рассказывали, насколько им нравится уличный вариант игры. В то же время девушки не попадали в национальную команду по классическому баскетболу, даже кандидатами не были, а тут появилась возможность представлять страну, хотя им ещё не исполнилось 23 лет.

— Можно ли сказать, что вы тоже как-то причастны к их серебру, которое порадовало многих болельщиков?

— Да, всё-таки в основном Фролкины и Козик играют в баскетбол 5×5, в нём они набираются опыта, играли в Евролиге и Кубке ФИБА. У нас нет сильного чемпионата 3×3, в котором можно возмужать, только летом они играют в него. Поэтому можно сказать, что имею отношение к успеху девушек, к их воспитанию.

— Вам самой нравится баскетбол 3×3?

— Сначала я не очень серьёзно к нему относилась, но летом побывала в Санкт-Петербурге, посмотрела на тренировки, на игры. Тогда меня это заинтересовало, очень понравилось, моё отношение кардинально поменялось.

— Если бы такой вариант существовал, когда вы были игроком, попробовали бы себя в нём?

— Сейчас думаю, что да.

— Многие сравнивают уличный баскетбол с пляжным футболом и говорят, что успехов в нём добиваются те, кто не нашёл себя в классических вариантах игры.

— Нет, я не согласна с такой постановкой вопроса. Здесь своя специфика. У баскетболистов есть реальные шансы играть хорошо и в одной дисциплине, и в другой, причём это не так просто, как может показаться.

— В своё время Red Bull проводил турнир King of the Rock, где играли 1×1. Может ли это тоже считаться самостоятельным видом спорта?

— Чем больше будет разных соревнований, тем больше это способствует популяризации баскетбола, как классического, так и любого другого. Это позволяет игрокам найти себя, если не получилось в одном виде, но вышло в другом. Или бывает так, что баскетболисту надоедает одно и то же и хочется нового, почему бы тогда не сыграть в другом виде? Чем больше игроки получают удовольствия от игры, тем лучше.

— А если рассматривать баскетбол 3×3 с точки зрения тренера? Помогает ли он развиваться в классике?

— Мы применяем некоторые приёмы, когда отрабатываем взаимодействия либо в защите, либо в нападении. Просто тут есть специфика, что играть нужно на одном кольце, а не на двух. У уличного баскетбола совершенно другая динамика движения, а также совершенно другая выносливость, последние две минуты в баскетболе 3×3 — это борьба характеров, а в спорте, как известно, характер и сила воли имеют определяющую роль.