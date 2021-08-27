Два баскетболиста ЦСКА вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги по версии Eurohoops

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Портал Eurohoops составил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов Евролиги.
Два баскетболиста ЦСКА вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги по версии Eurohoops
  • РИА Новости

Рейтинг опубликован на сайте портала. 

В топ-10 вошли два игрока московского ЦСКА: серб Никола Милутинов (4-е место) и грузин Торнике Шенгелия (8-е место). 

Милутинов зарабатывает $2,5 млн, а Шенгелия — $1,8 млн.

Рейтинг возглавил баскетболист испанской «Барселоны» Никола Миротич с заработком в $4,5 млн. На втором и третьем местах игроки турецкого «Эфеса»: Шэйн Ларкин ($3,7 млн) и Василие Мицич ($3 млн).

Ранее разыгрывающий московского ЦСКА Алексей Швед заявил, что завершил карьеру в сборной России. 

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