Швед объявил о завершении карьеры в сборной России

Разыгрывающий московского ЦСКА Алексей Швед заявил, что завершил карьеру в сборной России.

«Предупредил Андрея Кириленко и Сергея Базаревича о том, что закончил выступления в сборной», — цитирует Шведа «Матч ТВ».

Разыгрывающий отметил, что с 16 лет играл за молодёжную команду, а потом за основную.

«Это много. Почти все бывшие партнёры закончили, пришло и моё время», — сказал он.

В составе сборной Швед становился бронзовым призёром чемпионата Европы 2011 года и бронзовым призёром Олимпийских игр 2021 года.

Ранее Швед высказался о подписании контракта с ЦСКА.