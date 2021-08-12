Швед высказался о подписании контракта с ЦСКА

Защитник Алексей Швед поделился эмоциями после подписания контракта с московским ЦСКА.

«Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы. Надеюсь, что покажем вместе с ЦСКА максимальные результаты. Будем над этим усердно работать. С нетерпением жду начала сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в красно-синих цветах», — цитирует Шведа пресс-служба московского клуба.

Сообщалось, что контракт подписан по схеме «1 + 1» и вступит в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковными «Химками».

В прошедшем сезоне защитник стал лидером Евролиги по среднему количеству набранных очков и результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с литовским баскетболистом Григонисом.