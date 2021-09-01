СЭ: на пост тренера сборной России по баскетболу претендуют два кандидата

Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной.

В федерации выбирают между экс-наставником сборной России Сергеем Базаревичем и тренером «Нижнего Новгорода» сербом Зораном Лукичем, сообщает «Спорт-Экспресс».

Базаревич не смог вывести российскую сборную на Олимпийские игры в Токио. 56-летний специалист возглавлял команду с 2016 года.

Сборная России в ноябре стартует в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист ленинградского «Спартака» Анатолий Поливода отказался от приглашения на Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербург.