СЭ: на пост тренера сборной России по баскетболу претендуют два кандидата

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Руководство Российской федерации баскетбола (РФБ) рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной.
СЭ: на пост тренера сборной России по баскетболу претендуют два кандидата
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В федерации выбирают между экс-наставником сборной России Сергеем Базаревичем и тренером «Нижнего Новгорода» сербом Зораном Лукичем, сообщает «Спорт-Экспресс».

Базаревич не смог вывести российскую сборную на Олимпийские игры в Токио. 56-летний специалист возглавлял команду с 2016 года.

Сборная России в ноябре стартует в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист ленинградского «Спартака» Анатолий Поливода отказался от приглашения на Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербург.

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