«Фонтанка.Ру»: украинский чемпион ОИ-1972 не приедет в Россию по политическим причинам

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Бывший баскетболист ленинградского «Спартака» Анатолий Поливода отказался от приглашения на Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербург.
«Фонтанка.Ру»: украинский чемпион ОИ-1972 не приедет в Россию по политическим причинам
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Как сообщает «Фонтанка.Ру», своё решение бывший баскетболист принял по политическим причинам.

Также на турнир из-за плохого состояния здоровья не приедет Модестас Паулаускас.

Матчи Кубка пройдут 3—4 сентября в спортивном комплексе «Юбилейный».

Руководство сине-бело-голубых хотело привезти на матчи Кубка Кондрашина и Белова всех ныне здравствующих олимпийских чемпионов Игр в Мюнхене 1972 года.

Ранее украинский легкоатлет Игорь Цветов прокомментировал своё решение не фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио.

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