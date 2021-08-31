«Фонтанка.Ру»: украинский чемпион ОИ-1972 не приедет в Россию по политическим причинам

Бывший баскетболист ленинградского «Спартака» Анатолий Поливода отказался от приглашения на Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербург.

Как сообщает «Фонтанка.Ру», своё решение бывший баскетболист принял по политическим причинам.

Также на турнир из-за плохого состояния здоровья не приедет Модестас Паулаускас.

Матчи Кубка пройдут 3—4 сентября в спортивном комплексе «Юбилейный».

Руководство сине-бело-голубых хотело привезти на матчи Кубка Кондрашина и Белова всех ныне здравствующих олимпийских чемпионов Игр в Мюнхене 1972 года.

Ранее украинский легкоатлет Игорь Цветов прокомментировал своё решение не фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио.