«Фонтанка.Ру»: украинский чемпион ОИ-1972 не приедет в Россию по политическим причинам
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Как сообщает «Фонтанка.Ру», своё решение бывший баскетболист принял по политическим причинам.
Также на турнир из-за плохого состояния здоровья не приедет Модестас Паулаускас.
Матчи Кубка пройдут 3—4 сентября в спортивном комплексе «Юбилейный».
Руководство сине-бело-голубых хотело привезти на матчи Кубка Кондрашина и Белова всех ныне здравствующих олимпийских чемпионов Игр в Мюнхене 1972 года.
Ранее украинский легкоатлет Игорь Цветов прокомментировал своё решение не фотографироваться с россиянами на летних Паралимпийских играх в Токио.