Российский баскетболист Дёмин в 15 лет подписал контракт с «Реалом»

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Российский разыгрывающий Егор Дёмин пополнил состав мадридского баскетбольного клуба «Реал».
Российский баскетболист Дёмин в 15 лет подписал контракт с «Реалом»
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Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Отмечается, что Дёмин заключил с мадридским клубом долгосрочное соглашение, при этом детали контракта не соглашаются. В то же время отмечается, что на протяжении первых трёх лет договор российского спортсмена с «Реалом» будет считаться юниорским, а по истечении данного срока может быть переквалифицирован во взрослый.

Кроме того, по истечении трёх лет Дёмин не будет считаться легионером в чемпионате Испании по баскетболу.

Отмечается, что Дёмин выступал за юниорскую национальную команду России (не старше 16 лет) на Еврочеллендже. На турнире он собирал коллекцию в среднем из 12,2 очка, 4,0 подбора, 2,2 перехвата, 2,0 передачи за матч.

Ранее сообщалось, что руководство Российской федерации баскетбола рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной.

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