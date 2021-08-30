«Это был настоящий праздник»: Дюков об идеальной организации ЧМ по пляжному футболу и победе сборной России

Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве превратился в настоящий праздник и был проведён безупречно. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, успешная организация ЧМ поможет стране в будущем получить другие крупные турниры. Также функционер восхитился победой сборной России, рассказал, о чём беседовал с главой ФИФА Джанни Инфантино, посетившим финал, и сообщил о желании провести первенство планеты по мини-футболу.

— Сборная России уже третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу. Почему в этом виде спорта у нашей страны такие высокие результаты?

— Нужно стремиться к тому, чтобы успех приходил во всех разновидностях футбола. Будем над этим работать. Завоевание золотых медалей на домашнем первенстве планеты — результат серьёзной работы тренерского штаба и, конечно, ребят. Они молодцы, проявили себя настоящими бойцами. Команда очень хорошо подготовилась как функционально, так и тактически, а также проявила характер, благодаря которому одержала несколько волевых побед.

— Можно сказать, что преодолевать сложности помогали трибуны?

— Чемпионат мира, безусловно, удался, в том числе за счёт праздничной атмосферы на стадионе. С одной стороны, этот фактор довлел над нашей сборной, ведь там понимали, что несут ответственность за результат. С другой — поддержка помогла команде подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта.

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— Представители большого футбола сейчас завидуют, что на матчи пляжного пускают так много болельщиков. Данный опыт может распространиться на Российскую премьер-лигу (РПЛ)?

— Думаю, да, поскольку мундиаль проведён с соблюдением всех требований безопасности. По большому счёту случаи заболевания коронавирусом имели место лишь в начале турнира, когда люди из других сборных приезжали в Россию уже инфицированными. После положительные результаты тестов никто не получал. Поэтому чемпионат, организованный в условиях пандемии COVID-19, получился полностью безопасным. Следующий шаг — увеличение разрешённой посещаемости в РПЛ. По крайней мере, на матче отборочного этапа ЧМ-2022 между Россией и Хорватией мы уже увидим больше болельщиков.

— Кто ваш любимый игрок в сборной страны по пляжному футболу?

— Мне нравятся абсолютно все. Не хотел бы никого выделять. Они большие молодцы. Достойные спортсмены и настоящие атлеты. Ну и, повторюсь, тренерский штаб проделал сумасшедшую по качеству работу.

— В финале поддержка на стадионе получилась колоссальной. Не возникло ощущения, что он оказался заполнен больше разрешённой квоты (50%)?

— Я не заметил нарушений на трибунах. Вы видели их? Стал лишь свидетелем праздничной атмосферы и поддержки команды. Ради этого люди и играют в футбол. Сам же матч получился по-настоящему качественным.

— Очередной крупный турнир, великолепно проведённый Россией, повышает шансы страны на получение других соревнований?

— Безусловно, мы довольны не только победой. Организационно провели чемпионат на очень высоком уровне, как и все предыдущие мероприятия, в том числе футбольные. Это в очередной раз подтвердило, что нам можно доверять проведение крупнейших спортивных форумов. Будем работать над тем, чтобы провести новые большие футбольные турниры. С другой стороны, атмосфера праздника и хорошая игра способствуют развитию вида. Классический и пляжный футбол двигаются вместе. Повторюсь, со всех точек зрения ЧМ получился успешным. Ну и конечно, очень рад за болельщиков, которые на протяжении десяти дней получали удовольствие и положительные эмоции.

— Вы сказали, что Россия будет претендовать на новые футбольные соревнования. О каких конкретно турнирах идёт речь?

— Пока на страну наложены санкции со стороны WADA. Они касаются чемпионатов мира, турниров под эгидой ФИФА. Первенства планеты по пляжному и классическому футболу уже провели. Есть ещё ЧМ по футзалу. Запрет скоро истечёт, поэтому, с учётом того что сборная России хорошо играет и в мини-футбол, можем побороться за право проведения ЧМ по данному виду. Также будем работать над тем, чтобы принять крупные европейские турниры.

— Финал турнира с вами смотрел президент ФИФА Джанни Инфантино. Можно сказать, что он был по-хорошему в шоке от атмосферы?

— Безусловно, увиденное ему понравилось. Но сложно найти человека, которого это не впечатлило бы. Получилась очень хорошая зрелищная игра, державшая в напряжении от первой до последней минуты. Ну и происходящее на трибунах добавило ему положительных эмоций.

— О чём говорили с главой ФИФА?

— Кратко подвели итоги этого первенства. Считаю, оно удалось во всех смыслах. Организационно провели его безупречно. Со спортивной точки зрения все тоже увидели качественный футбол. Хватало зрелищных матчей. Атмосфера на трибунах говорила сама за себя. Это был настоящий праздник.