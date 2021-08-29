Дюков назвал победу сборной России по пляжному футболу результатом работы тренерского штаба

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отреагировал на победу сборной России по пляжному футболу над Японией в финале чемпионата мира в Москве.
Дюков назвал победу сборной России по пляжному футболу результатом работы тренерского штаба
  • Reuters

«Нужно стремиться к тому, чтобы у нас были успехи во всех разновидностях футбола, и мы будем над этим работать. Сегодняшний успех — результат очень серьёзной работы тренерского штаба, и ребята проявили себя настоящими бойцами», — сказал Дюков.

Он отметил, что россияне хорошо подготовились в функциональном и тактическом плане, а также проявили свои бойцовские качества в нужный момент.

Россия обыграла Японию в финале домашнего чемпионата мира со счётом 5:2. Национальная команда стала трёхкратным победителем первенства планеты.

Ранее главный тренер сборной России Михаил Лихачёв заявил, что команда ощущает огромное счастье от победы на ЧМ по пляжному футболу.

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