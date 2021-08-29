Дюков назвал грандиозным чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил уровень проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который завершился в Москве.

«Чемпионат мира по пляжному футболу получился грандиозным, в том числе благодаря этой праздничной атмосфере. Это был определённый фактор давления на нашу сборную, они понимали ответственность за результат. Но эта поддержка помогла нашим ребятам добиться побед», — сказал Дюков.

Победителем чемпионата мира — 2021 по пляжному футболу стала сборная России, обыгравшая в финале команду Японии со счётом 5:2.

Ранее Дюков назвал победу сборной России по пляжному футболу результатом работы тренерского штаба.