Дюков назвал грандиозным чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил уровень проведения чемпионата мира по пляжному футболу, который завершился в Москве.
Дюков назвал грандиозным чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Чемпионат мира по пляжному футболу получился грандиозным, в том числе благодаря этой праздничной атмосфере. Это был определённый фактор давления на нашу сборную, они понимали ответственность за результат. Но эта поддержка помогла нашим ребятам добиться побед», — сказал Дюков.

Победителем чемпионата мира — 2021 по пляжному футболу стала сборная России, обыгравшая в финале команду Японии со счётом 5:2.

Ранее Дюков назвал победу сборной России по пляжному футболу результатом работы тренерского штаба.

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