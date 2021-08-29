«Знаю, какую страну представляю»: Крупская о победе на ЧМ по пляжному самбо, отсутствии флага и отношениях с украинками

Выступление без флага и гимна России ничем не отличалось от обычных соревнований. Об этом в интервью RT заявила первая в истории чемпионка мира по пляжному самбо Полина Крупская. Также спортсменка рассказала об отношениях с украинскими коллегами, назвала главные отличия своего вида спорта от классического самбо и объяснила, почему вести схватку на песке особенно тяжело.

— Каково ощущать себя первой в истории чемпионкой мира по пляжному самбо?

— Честно говоря, за последнее время это уже третий подобный случай, поскольку в другом виде спорта я завоевала первое золото в истории страны, затем первой выиграла в Анапе чемпионат России по «пляжке», теперь здесь в Ларнаке первенствовала. Поэтому это можно назвать очень хорошей привычкой.

— Ваша схватка с украинкой Анастасией Безатосной на фоне остальных финалов получилась самой упорной…

— Думаю, многие спортсмены знают меня ещё по далёким временам самбо. Я всегда делала ставку на борьбу, в которой на первый план выходит выносливость, скорость.

— Судя по тому, как вы двигались даже на третьей минуте, показалось, что готовы провести ещё пару схваток. Это действительно так?

— Надеюсь. И хорошо, что так смотрелось.

— Но ближе к концу боя уже чувствовалась усталость?

— Нет, просто арбитр подняла руку и присудила мне победу на первой минуте боя, а потом посоветовалась с судейским столиком и отменила своё решение. Это было весьма неожиданно. Оказалась не готова к такому повороту событий. К сожалению, позволила себе дать слабину и дала эмоциям взять верх, но вовремя собралась и продолжила сражаться.

— После финала вы с Анастасией Безатосной достаточно тепло поприветствовали друг друга. Это демонстрация того, что спорт вне политики?

— Спасибо ей большое! Видно, что Анастасия намного моложе меня. Например, в грэпплинге, когда я начинала свой путь пять лет назад, юные соперницы не подавали руку и даже позволяли себе оскорбления. Я не сторонник такого поведения и считаю, что в спорте все равны. Мы должны показывать, что едины и занимаемся одним делом, а политике места нет. Спортсмены из Украины нас поддержали, и это здорово.

— То есть, в грэпплинге украинки отказывались от рукопожатия?

— Сейчас они тоже начали понимать, что происходит, и ведут себя достойно. Переросли этот момент. В остальном, я наблюдаю только положительное отношение со стороны других спортсменов. Понятно, что существует конкуренция, это нормально, но в целом настрой доброжелательный.

— Какие у вас впечатления от самого турнира? Каково выступать вечером под светом прожекторов на улице?

— Не могу сказать, что это ново, поскольку в других дисциплинах, где борюсь, соревнования проходят в аналогичном формате. Каждая категория стартует в определённое время. Их за два-три часа «прокручивают» без отдыха, и ты идёшь домой. Обычно всё начинается ночью или вечером. Мне такой формат, с одной стороны, понравился, потому что все мы, спортсмены, испытываем страх и тревогу, и ночью порой плохо спим. Тут же есть возможность днём восстановиться и подремать. К сожалению, затянули немного с открытием, я полчаса пыталась выйти. Только это смутило. В остальном организаторы молодцы!

— В 2009-м вы становились чемпионкой мира по спортивному самбо. Эмоции тогда и сейчас отличаются?

— Поскольку борюсь в другом виде спорта, любая победа — это показатель того, что я к чему-то шла, боролась со своими страхами и тревогами. Тем более я не просто борюсь, а работаю. У меня есть семья, и страдания не проходят зря. Это очень приятно, как было бы и в любых иных сферах.

© Евгений Одиноков / FIAS

— Как вообще произошло ваше знакомство с пляжным самбо?

— Спасибо можно сказать Михаилу Мартынову. Мы с ним коллеги. Выступление на первенстве России в Анапе получилось очень спонтанным. Когда проходил отбор на чемпионате Москвы, я находилась на чемпионате Европы по спортивной борьбе и не смогла принять участие. Михаил Геннадьевич сказал, что у меня вес маленький, и можно попробовать. За неделю-полторы решили, что попытаюсь. К сожалению, у меня на тот момент уже несколько лет не было опыта борьбы в стойке, поскольку борюсь в основном в грэпплинге, где больше идёт возня в партере. Сходила на тренировку, послушала советы. Спасибо Александру Перепелюку, Анастасии Кондратьевой и всем, кто находился со мной на сборах. Мою работу удалось подкорректировать, а я вспомнила былые навыки.

— Пляжное самбо сильно отличается от классического?

— Как сказал Михаил Геннадьевич: «Это твоя борьба!». То есть, надо включить скорость и вести схватку. Я, как и в самбо, боролась традиционно, поэтому особой разницы не почувствовала.

— Где сложнее было выступать: на чемпионате мира или на первенстве страны в Анапе?

— Здесь я чувствовала себя достаточно комфортно. Вообще, я давно борюсь и всегда стремлюсь делать это хорошо. Моё дело — выйти и показать свой максимум. Рада, что всё сложилось в мою пользу.

— Вы сказали, что сейчас работаете. То есть, спорт для вас — не основное занятие?

— Я тружусь в сборных командах, занимаюсь организацией соревнований по самбо. Также тренирую детей по другим видам спорта.

— До турнира в Ларнаке думали о завершении карьеры на профессиональном уровне?

— Борюсь до сих пор и вхожу в состав сборной по грэпплингу. Например, через пару недель стартует отбор на первенство мира. Периодически езжу. А в самбо перестала соревноваться в 2017-м. Наверное, время покажет. Сложно загадывать, но борьба не отпускает.

— Как шла подготовка к этому чемпионату — на ковре или песке?

— Мы весь июль тренировались в Серебряном бору минимум три раза в неделю. Причём начинались занятия в семь утра. На протяжении месяца Михаил Геннадьевич приезжал и забирал меня. Там уже боролись на песке, потом купались и ехали на работу. Так что за подготовку ему большой респект.

— Главные отличия пляжного самбо от спортивного — отсутствие права на ошибку, другая стойка и наличие песка.

— Да, вы правы. Здесь нет права на ошибку, и точка. Больше ничем не отличается. Понятно, что на песке иная вязкость. Например, в полуфинале категории до 72 кг Таня Зенченко боролась с Вольгой Малейкой. Со стороны казалось, что человек топчется на месте, а на самом деле он пытался поворачиваться. Просто на песке другое сцепление, и сделать это не так просто, потому что ноги вязнут и ты закапываешься.

— Эксперты прогнозировали большое количество сенсаций, но фавориты выглядели более чем уверенно. В чём причина?

— Очевидно, повышенная ответственность и концентрация сделали своё дело, никто не хотел уступать. Упасть на песке достаточно легко, и если ты летишь, то вариантов не остаётся. Повторюсь, нельзя ни на секунду выключаться и расслабляться — иначе велик риск пропустить приём. В субботу, действительно, никаких неожиданностей не произошло.

— Доминирование сборной России в личном первенстве даёт нам шанс надеяться и на уверенное выступление в командном?

— К сожалению, маленькие весовые категории не попали туда, поэтому я смогу только болеть за ребят. Надеюсь, они соберутся и выступят ещё лучше, чем сегодня. Мы же будем болеть за них.

— Какие ощущения испытали от того, что выступали не под флагом России?

— Никаких. Я знаю, какую страну представляю и за кого борюсь. Все спортсмены в сборной свои, со многими знакомы достаточно давно, родной коллектив. Рада, что у нас такая большая и дружная команда. Поэтому лично я не ощутила никакой разницы.

— Некоторые спортсмены признавались, что когда в их честь на Олимпийских играх включали концерт Чайковского, они про себя пели гимн страны.

— Да, я тоже поддержала эту традицию. Но и концерт Чайковского мне очень понравился.