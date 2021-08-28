Россияне завоевали шесть золотых и две бронзовые медали на ЧМ по пляжному самбо

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Сборная России завоевала шесть золотых и две бронзовые медали в индивидуальном турнире на первом чемпионате мира по пляжному самбо в Ларнаке.
Россияне завоевали шесть золотых и две бронзовые медали на ЧМ по пляжному самбо
  • РИА Новости

Владислав Сергеев первенствовал в категории до 58 кг, Рамазан Елаев — до 71 кг, Максим Иванов — до 88 кг и Артур Хапцев — свыше 88 кг, Полина Крупская — до 50 кг и Алия Биккужина — до 59 кг, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS). 

Бронзовые награды на счету Татьяны Зенченко и Марии Шекеровой в дивизионах до и свыше 72 кг.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие самбисты из 11 государств: Болгарии, Греции, Израиля, Казахстана, Кипра, Кореи, России, Румынии, Сербии, Узбекистана и Украины.

В воскресенье состоится турнир смешанных команд, сформированных из мужчин категорий до 71 кг, до 88 кг, свыше 88 кг и женщин — до 72 кг и свыше 72 кг.

Ранее сообщалось, что россиянки выиграли оба финала у украинок на ЧМ по пляжному самбо в Ларнаке.

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