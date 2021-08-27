На высоте: Ласицкене и Иванюк победили на первом для себя этапе Бриллиантовой лиги после Олимпиады

Российские спортсмены Мария Ласицкене и Илья Иванюк выиграли соревнования по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Для олимпийской чемпионки эта победа стала 25-й на турнирах такого уровня, чего не добивался ещё никто в её дисциплине. Ласицкене сохранила шанс отобраться в финал, который чуть не упустила из-за вынужденного пропуска этапа в Юджине.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла свой первый старт после победы в Токио. Она стала лучшей на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, где снова встретилась со своими главными соперницами — украинкой Ярославой Магучих и австралийкой Николой Макдермотт.

Первым соревнованием россиянки в новом для неё статусе должен был стать аналогичный турнир в американском Юджине, но Ласицкене не смогла получить визу для въезда в США. Выступить перед болельщиками после пустых трибун Токио удалось только в Швейцарии, и этот старт был особенно важным для 28-летней спортсменки.

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Из-за пропуска ряда стартов у Ласицкене почти не оставалось шансов, чтобы отобраться на финальные соревнования в Цюрихе. Помочь ей могло только успешное выступление на всех оставшихся турнирах. Но трёхкратная чемпионка мира приучила к тому, что ей могут быть по плечу даже такие сложные задачи.

Ласицкене начала выступление в Лозанне с уверенных прыжков на 1,85 и 1,89 м, которые позволили ей разделить промежуточное лидерство с Макдермотт. Но следующая высота вывела австралийку вперёд. С 1,92 м она справилась с первой попытки, а россиянке, так же как Магучих и её соотечественнице Ирине Геращенко, понадобился второй выход в сектор.

После подъёма планки ещё на три сантиметра Ласицкене так и оставалась второй. Она взяла высоту только с третьей попытки, как и Макдермотт, в то время как Магучих хватило двух. Геращенко же не справилась с задачей, и в борьбе остались только те же три девушки, которые боролись за олимпийские медали.

В итоге повторился практически тот же сценарий, что и в Токио. В нужный момент Ласицкене сняла все вопросы о победителе, с первого раза прыгнув на 1,98 м. Магучих повторила этот результат, но далеко не сразу, а Макдермотт и вовсе покинула сектор. Не самая приятная для прыжков погода не позволила девушкам дальше покорять планку, и в итоге Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в 25-й раз за карьеру — этого не добивался ещё ни один прыгун в высоту.

«Возвращаться в Лозанну для меня всегда великая радость. Очень приятно, что мой личный рекорд установлен именно здесь — поэтому мне тут всегда так здорово. Я и правда считаю, что этот стадион приносит мне удачу. Хотя сегодня для меня было явно слишком холодно, я была к этому готова. Уже жду возможности приехать в следующем году», — сказала Ласицкене после победы.

За день до этого состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. Они прошли отдельно от основной программы не на стадионе, а на одной из улиц Лозанны. В них лучшим стал российский спортсмен Илья Иванюк.

Швейцарский этап Бриллиантовой лиги не был отборочным на финал для мужчин, однако состав участников всё равно подобрался довольно приличный. Из основных звёзд этой дисциплины отсутствовали только Мутаз Эсса Баршим, который отправился на приём к эмиру Катара по случаю своей победы на Олимпиаде, и Михаил Акименко. Ему в последний момент пришлось закончить сезон из-за травмы.

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Болельщики в первую очередь ждали, как выступит обладатель второй золотой медали Токио Джанмарко Тамбери из Италии, а также бронзовый призёр Максим Недосеков из Белоруссии. Но для обоих спортсменов, которые также делят лидерство в мировом сезоне, первый старт после Олимпиады прошёл неудачно. Недосеков не смог взять даже начальную высоту 2,16 м, а Тамбери стал испытывать трудности после того, как преодолел 2,24 м. Все его следующие попытки после этого оказывались безуспешными.

Иванюк покорил 2,24 м со второго раза, но исправился на следующей высоте 2,27 м, которую преодолел сразу же. Это позволило ему возглавить соревнования за счёт лучших попыток. Следующий рубеж 2,30 м он преодолел в одиночку, повторив свой результат Олимпиады, на которой занял девятое место. Выиграв этап Бриллиантовой лиги в третий раз за сезон, Иванюк попытался улучшить свой личный рекорд и заказал высоту 2,38 м, которую в этом сезоне ещё никто не брал. Но в этот раз россиянину не повезло.

«У меня была хорошая первая попытка, но на второй и третьей возникла небольшая проблема с носками. Они стали скользить в шиповке, и поэтому я не смог прыгнуть на свой личный рекорд. Может, на следующих соревнованиях получится. Сегодня был хороший сектор для прыжков. На других соревнованиях, наверное, тяжело будет прыгать оттого, что здесь с этим очень хорошо. Я рад, сегодня была хорошая атмосфера и публика... всё идеально, — сказал 28-летний спортсмен. — Моей целью на этот год была Олимпиада, но там я не смог выдать результат выше сегодняшних 2,30. И я не переживаю: там все прыгали очень хорошо. Теперь будем готовиться к чемпионату мира в следующем году и усердно работать».

В этом сезоне Иванюк ещё выступит в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе, куда уже сумел отобраться. 9 сентября он поборется за приз в $30 тыс. и персональную квоту на чемпионат мира.

Попытается вернуться в Швейцарию и прыгун с шестом Тимур Моргунов. Он тоже выступил в Лозанне, и довольно успешно. 24-летний россиянин, пропустивший соревнования в Токио из-за отсутствия нейтрального статуса, покорил высоту 5,72 м. Выше него оказались только американцы Кристофер Нильсен и Сэм Кендрикс. Олимпийский чемпион Арман Дюплантис из Швеции уступил Моргунову 10 см, а бывший рекордсмен мира Рено Лавийени из Франции и вовсе остановился на планке 5,32 м.

Моргунов сразу же оказался в первой шестёрке зачёта по прыжкам с шестом — именно такое условие нужно выполнить, чтобы отобраться в финал. До состязаний в Цюрихе пройдут ещё старты в Париже и Брюсселе, где спортсмену из Челябинска нужно постараться набрать ещё очков.