В МИД России критически высказались относительно невыдачи Ласицкене американской визы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о проблемах с получением американской визы у олимпийской чемпионки Токио-2020, прыгуньи в высоту Марии Ласицкене.

«Возникают нетерпимые ситуации, когда, например, российская олимпийская чемпионка Мария Ласицкене из-за невозможности получить визу была вынуждена пропустить соревнования Бриллиантовой лиги в США. В аналогичном положении сейчас находятся сотни, если не тысячи наших соотечественников, которым даже в острых гуманитарных ситуациях американская дипломатическая миссия в Москве рекомендует обращаться в консульские учреждения США в третьих странах. Вопрос: где же это пресловутое американское «открытое общество», почему оно теперь настолько закрыто для россиян вашингтонским «визовым частоколом»?» —цитирует слова Захаровой пресс-служба министерства.

Ласицкене отказали в предоставлении американской визы, из-за чего она не смогла выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине.

Ранее Ласицкене рассказала о пережитых эмоциях после победы на ОИ в Токио.