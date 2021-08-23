Ласицкене рассказала о пережитых эмоциях после победы на ОИ в Токио

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, поделилась эмоциями от победы на Играх в Японии.

«От победы на Олимпийских играх испытала самые прекрасные, чистые и искренние эмоции. Я очень счастлива. Особенно вспоминая тот тяжёлый путь, который мне предстояло пройти на пути к золоту, я понимаю, какое это большое достижение. Рада также за людей, которые всё это время были рядом со мной и от которых очень многое зависело», — сказала Ласицкене в интервью на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

Россиянка победила на Играх-2020 в Токио с результатом 2,04 м.

Ранее сообщалось, что легкоатлет Волков стал чемпионом мира среди юниоров в прыжках с шестом.

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