Полуфиналисты Евро-2020, четыре игрока РПЛ и легенда «Барселоны»: что нужно знать о футбольном турнире Олимпиады в Токио

С 22 июля по 7 августа на Олимпийских играх пройдёт мужской футбольный турнир, в котором примут участие 16 команд. Главными фаворитами соревнований считаются испанцы, в составе которых собраны шесть полуфиналистов завершившегося Евро-2020. Бразильцы постараются защитить чемпионский титул при помощи бывшего полузащитника «Барселоны» и двух игроков РПЛ. Чем ещё интересны футбольные соревнования токийской Олимпиады — в материале RT.

Группа A: шанс для хозяев

В группе A мужского футбольного турнира на Олимпиаде сыграют Япония, Франция, Мексика и ЮАР. Пожалуй, именно в этом квартете предстоит самая захватывающая борьба за два места в плей-офф. За исключением ЮАР, чьи игроки перед Играми сдавали положительные тесты на коронавирус, все остальные команды имеют неплохие шансы на продолжение борьбы.

Отчасти это обусловлено тем, что никто не собрал состав, который был бы ощутимо сильнее, чем у конкурентов. Например, во Франции многие клубы отказались отпускать своих игроков на Олимпиаду. Этим объясняется весьма необычный выбор трёх возрастных игроков, которые не должны соблюдать возрастной ценз. Сильвен Риполл взял из мексиканского УАНЛ чемпиона мира Флорьяна Товена и Андре-Пьера Жиньяка, а также Тежи Саванье, известного больше тем, что однажды он спровоцировал удаление Килиана Мбаппе. О том, чтобы пригласить на турнир кого-то из недавних участников Евро-2020, даже молодых, речь не шла.

Сборная Мексики регулярно выступает на Олимпиадах и даже победила в 2012 году, одолев в финале Бразилию с Неймаром и Халком в составе. Но в этот раз собрать оптимальный состав помешало проведение Золотого кубка КОНКАКАФ, на котором к церемонии открытия Игр только завершится групповой этап. Само собой, все лучшие силы были брошены на этот турнир. Большинство болельщиков в составе олимпийской команды узнают разве что вратаря Гильермо Очоа — одного из героев ЧМ-2014.

Недокомплектом конкурентов постараются воспользоваться хозяева Олимпиады. Действующих звёзд в их составе тоже не найти, но всё-таки девять игроков, выступающих в Европе, вернутся на родину ради такого важного для страны события. Японской молодёжи очень пригодится помощь двух проверенных ветеранов — Хироки Сакаи и Майи Ёсиды. Оба играли и на чемпионате мира в России, и на Олимпийских играх 2012 года, на котором заняли четвёртое место. Ёсида даже отметился на пекинских Играх-2008, отыграв матч с Нидерландами (0:1).

Группа B: квартет без звёзд

Если на одних турнирах бывают «группы смерти», то квартет B на грядущей Олимпиаде вполне можно назвать «группой жизни». По итогам жеребьёвки в нём оказались Южная Корея, Гондурас, Новая Зеландия и Румыния — все те команды, которые в своих корзинах заметно уступали в классе другим.

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На фоне соперников выделяются разве что корейцы. Они неизменно участвуют в Олимпиадах с 1988 года и знают не только как выходить из группы, но и как выигрывать медали — в 2012-м они завоевали бронзу, пусть и выиграв всего три матча из шести. Но всё-таки нынешнему составу азиатской сборной едва ли стоит заглядывать так далеко. В ней нашлось место только для двух легионеров — нападающего «Бордо» Хван Ый Джо и подающего надежды одноклубника Дениса Черышева по «Валенсии» Ли Кан Ина. Все остальные игроки, даже возрастные, представляют чемпионат Южной Кореи. Один из них, Пак Чжи Су, играет за «Кимчхон Санму» — это армейский клуб, в котором футболисты проходят военную службу.

Ничем не лучше ситуация с составом у Гондураса, который тоже почти полностью укомплектован доморощенными игроками, а за более или менее известный клуб выступает только Дуглас Мартинес из «Реал Солт-Лейка». Впрочем, пять лет назад гондурасцы тоже не могли похвастаться громкими именами, но в четвертьфинале они выбили ту же Южную Корею и едва не совершили камбэк в матче с Нигерией за бронзу (2:3).

В Новой Зеландии и Румынии вообще решили не использовать всю квоту на возрастных игроков и на двоих призвали всего троих футболистов старше 24 лет, да и тех сложно назвать звёздами футбола. Выделяется разве что новозеландский форвард «Бёрнли» Крис Вуд.

Группа C: Испания на пути к золоту

А вот в следующем квартете находится главный фаворит Олимпиады. Им уверенно можно назвать Испанию, собравшую невероятно мощную команду. Достаточно сказать, что её тренер Луис де ла Фуэнте призвал шестерых игроков, которые дошли до полуфинала Евро-2020 и стали бронзовыми призёрами.

Это основной вратарь сборной Унай Симон, автор двух голевых передач в овертайме матча с Хорватией Дани Ольмо и отыгравший весь турнир нападающий Педри (всего один раз он был заменён на 119-й минуте встречи со Швейцарией). Не последнюю роль сыграли также Пау Торрес, Микель Оярсабаль и Эрик Гарсия. При этом все они относятся к категории молодых футболистов, к которым можно было ещё добавить трёх взрослых.

Свой выбор де ла Фуэнте сделал в пользу полузащитника «Арсенала» Дани Себальоса, который не попал на Евро-2020 из-за травмы, вингера «Реала» Марка Асенсио и хавбека «Реал Сосьедад» Микеля Мерино. У всех остальных имеется богатый для их возраста опыт игры в Примере, а некоторые побеждали вместе на молодёжном чемпионате Европы два года назад. Такой Испании едва ли кто-то может помешать выиграть второе олимпийское золото в её истории.

Все шансы на это могла бы иметь Аргентина, у которой на победном Кубке Америки было девять футболистов, попадавших по возрасту в олимпийскую команду. Однако никто из них в заявку не вошёл. Главный тренер Фернандо Батиста даже не стал привлекать никого из возрастных полевых игроков, ограничившись вызовом 28-летнего вратаря Херемиаса Ледесмы из «Кадиса».

Самым известным футболистом южноамериканцев остаётся признать Алексиса Макаллистера, отыгравшего сезон в английской Премьер-лиге за «Брайтон энд Хоув Альбион». Впрочем, российские болельщики без труда узнают в сборной Аргентины форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе и армейского нападающего Адольфо Гайча, которым на время придётся позабыть о клубной вражде.

Хотя аргентинцы сами недосчитались целого ряда звёзд первой величины, в плей-офф они всё-таки должны выходить без особого труда. В группе C сыграют также сборные Австралии и Египта. В первой хоть и есть несколько игроков из клубов АПЛ, но никакой практики на высшем уровне они пока не получали. У вторых в наличии и вовсе только один легионер, играющий в Саудовской Аравии. В составе африканцев выделяется разве что вратарь Мохамед эль-Шенави, который играл на чемпионате мира в России и пропустил три мяча в матче с хозяевами турнира.

Группа D: новая встреча финалистов

Четвёртая группа мужского футбольного турнира по праву может считаться самой интригующей. В ней встретятся два финалиста прошлой Олимпиады — Бразилия и Германия. При этом сразу отправлять их обоих в плей-офф будет преждевременно. Весьма добротную команду смогла привезти сборная Кот-д’Ивуар, а Саудовская Аравия пока представляет собой большую загадку.

Состав сборной Бразилии может заинтриговать любого любителя футбола. Например, в ней нашлось место легенде «Барселоны» Дани Алвесу. 38-летний защитник уже не играет за европейские топ-клубы и сейчас представляет «Сан-Паулу», но как раз это и дало ему шанс отправиться на Олимпиаду. Прямо с Кубка Америки в Японию приедут Ришарлисон и Дуглас Луис, желающие реабилитироваться за поражение от Аргентины. Из возрастных игроков стоит отметить также победителя Лиги Европы 2020 года в составе «Севильи» Диего Карлоса.

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Есть в стане южноамериканцев и несколько перспективных игроков, которые успели отметиться в Европе. К таковым можно отнести Матеуса Кунью из «Герты», Бруно Гимараэша из «Лиона», Габриэла Мартинелли из «Арсенала» и арендованного дортмундской «Боруссией» у «Реала» Рейнера. Наконец, сборная Бразилии будет также интересна российским болельщикам. За неё сыграют Бруно Фукс из ЦСКА и Малком из «Зенита», чьим одноклубником может стать Клаудиньо — с этим полузащитником клуб из Санкт-Петербурга уже успел провести переговоры.

На фоне бразильцев немцы даже слегка теряются. В их составе совсем мало игроков, успевших громко заявить о себе. К ним относятся возрастные Макс Крузе и Максимилиан Арнольд, имеющие опыт выступлений за основную Бундестим, а также бывший одноклубник Александра Головина по «Монако» Беньямин Хенрикс, побеждавший на Кубке конфедераций в 2017 году.

Никто из тех, кто этим летом выступал на Евро-2020 или выиграл молодёжное первенство континента, в команду не вошёл, и это может быть серьёзным упущением для Германии. Но несмотря на нехватку громких имён, характер у этой команды имеется. Когда в товарищеском матче с Гондурасом, прошедшем 17 июля, защитник Йордан Торунарига подвергся расовым оскорблениям, все партнёры покинули поле в знак солидарности с ним.

Болельщикам стоит присмотреться и к сборной Кот-д’Ивуара. Во-первых, в её составе будут игроки «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи и Амад Диалло, второй бомбардир «Милана» минувшего сезона Франк Кессье и опытнейший Макс Градель, когда-то забивавший сборной России в первом матче Фабио Капелло. Во-вторых, молодые африканские команды часто блистают на Олимпиадах и выиграли несколько медалей за последние десятилетия.

Саудовская Аравия будет представлена исключительно доморощенными игроками. Самые внимательные болельщики узнают в ней разве что Яссира аш-Шахрани, Салима аль-Давсари и Салмана аль-Фараджа. Все они были на поле «Лужников», когда их на чемпионате мира громила сборная России.