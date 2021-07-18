В сборной ЮАР по футболу выявлены заболевшие коронавирусом игроки перед стартом ОИ в Токио

Менеджер олимпийской сборной ЮАР по футболу Мксолиси Сибам сообщил о выявлении нескольких случаев заболевания коронавирусной инфекцией в команде перед стартом летних Игр в Токио.

По словам Сибама, которые передаёт BBC, по итогам очередного тестирования коронавирус был выявлен у двух игроков и члена штаба команды.

Мужской олимпийский футбольный турнир пройдёт с 22 июля по 7 августа. Сборная ЮАР на групповом этапе олимпийского турнира сыграет в группе A с командами Франции, Японии и Мексики.

Ранее сообщалось, что в Японии посоветовали болельщикам смотреть Олимпиаду дома.