В Японии посоветовали болельщикам смотреть Олимпиаду дома
- Reuters
«Обычно мы все с удовольствием болеем за наших атлетов на стадионах, но в сложившихся обстоятельствах прошу вас смотреть Олимпиаду дома. Пожалуйста, воздержитесь от приветствий в больших группах в общественных местах», — цитирует Оми NBC News.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.