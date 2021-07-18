В Японии посоветовали болельщикам смотреть Олимпиаду дома

Главный советник японского правительства по коронавирусной инфекции врач Сигеру Оми призвал болельщиков смотреть летние Олимпийские игры в Токио дома.

«Обычно мы все с удовольствием болеем за наших атлетов на стадионах, но в сложившихся обстоятельствах прошу вас смотреть Олимпиаду дома. Пожалуйста, воздержитесь от приветствий в больших группах в общественных местах», — цитирует Оми NBC News.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.