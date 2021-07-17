Семак заявил, что в «Зените» не форсировали подготовку Малкома для Олимпиады

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий отъезд форварда команды Малкома в расположение сборной Бразилии для участия в летних Олимпийских играх в Токио.

«Конечно, матч за Суперкубок — это не Олимпийские игры. Думаю, эта игра не влияла на его вызов в сборную. Он старается, делает максимум для результата, для команды, это приносит свои плоды», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что в клубе не форсировали подготовку Малкома, чтобы он подошёл в наилучшей форме к Олимпиаде.

«Он прошёл, как и другие, полноценную предсезонную подготовку. Слава богу, что травмы миновали как раз Малкома и он смог нормально подготовиться. Что касается того, кто его заменит в «Зените», — посмотрим. Кто будет лучше готов на его позиции», — добавил Семак.

Мужской олимпийский футбольный турнир пройдёт с 22 июля по 7 августа.

24-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В его активе выступления за молодёжные сборные Бразилии U20 и U23, к играм за основную национальную команду он не привлекался.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отпустит Малкома на Олимпиаду после матча за Суперкубок России.