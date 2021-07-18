«Осознавали своё превосходство»: Писарев о победе «Зенита» в Суперкубке, ошибках «Локомотива» и Дзюбе в запасе

«Зенит» продемонстрировал солидный футбол в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». Об этом в интервью RT заявил бывший главный тренер молодёжной сборной Николай Писарев. По его словам, подопечные Сергея Семака осознавали собственное превосходство и вполне могли прибавить. Специалист также назвал причины грубой ошибки Маринато Гилерме, оценил игру петербуржцев без Артёма Дзюбы и объяснил, уход какого футболиста нанёс наибольший удар по железнодорожникам.

— Если абстрагироваться от счёта, как оцените физическую готовность команд? Показалось, что обе действовали на достаточно высоких скоростях.

— Соглашусь. Для первого матча сезона соперники показали хороший футбол. Мне понравились как темп, так и уровень самоотдачи. Но «Локомотив» совершил очень много ошибок. Речь идёт не только о явных помарках Гжегожа Крыховяка и Маринато Гилерме, но и о не самых удачных действиях Мурило в эпизоде с голом Сердара Азмуна, когда бразилец позволил сопернику начать быструю атаку. Сложилось впечатление, что железнодорожники просто хуже оказались готовы к противостоянию. Причём подвели не молодые ребята, а опытные исполнители. «Зенит» же показал вариант игры без Артёма Дзюбы. Мы редко имеем возможность видеть такое.

— Судя по результату, действующий чемпион способен добиваться успеха и без него?

— Да. Просто есть разные тактические варианты — с Дзюбой и без. Оба имеют право на жизнь. Ситуации бывают разные, иногда нужно искать альтернативу. Но когда у нападающего «идёт», петербуржцы выглядят мощно. Всё зависит от конкретного соперника, счёта на табло и задач на тот или иной матч. Хорошо, что у команды есть выбор и она не зависит от самочувствия лидера.

— Несмотря на результативную передачу, Дзюба был не слишком заметен. Очевидно, он пока находится не в лучшей форме. Может ли это стать проблемой на старте сезона?

— Здесь не стоит вести речь о слабых кондициях. Судить сложно. Вся информация о его состоянии есть только у тренерского штаба, но не думаю, что за краткосрочный отпуск Артём всё растерял. Уверен, к старту РПЛ он будет готов помочь с первых минут. Да и в Калининграде Дзюба неплохо вышел на замену.

— Удивило, в какой форме подошёл «Зенит» к встрече за Суперкубок, учитывая, что подопечные Сергея Семака отправились на сбор только 28 июня — на две недели позже соперника?

— В составе «Локомотива» тоже есть футболисты, которые выступали на Евро-2020, например, Крыховяк и Мацей Рыбус. Всего у красно-зелёных таких четверо, а у сине-бело-голубых — шестеро. Но это не настолько большая разница. Повторюсь, ошибались-то опытные люди. Сложно сказать, чем это вызвано. Я ожидал, что москвичи окажут оппоненту большее сопротивление. С другой стороны, вынуждал их совершать помарки оппонент. Например, Крыховяк в эпизоде с первым голом потерял мяч под давлением. Тот факт, что подобное произошло на половине поля железнодорожников, говорит о качественном прессинге соперника и хорошей физической готовности.

— Малком провёл достаточно неплохой матч и выполнил великолепную передачу на Азмуна. Можно аккуратно сказать, что бразилец наконец становится одним из лидеров коллектива?

— Он поразил меня своим желанием и настроем. Такого Малкома хотелось бы видеть почаще. Но давайте всё-таки проявим осторожность… Плюс из-за Олимпийских игр он фактически выпадет из строя на месяц. Поэтому Семак попробовал вариант с ним в стартовом составе. Думаю, в РПЛ Дзюба вернётся в основу.

— Перед встречей ходило много разговоров, что в новом сезоне «Зениту» наконец кинут перчатку. Разгром одного из ключевых конкурентов показал преждевременность подобных утверждений?

— А что с командой такого произошло, чтобы она начала буксовать? Новичков нет, но вы посмотрите, какой у действующего чемпиона состав. Там даже Деян Ловрен сидит в запасе, а на замену выходят футболисты своих сборных. Плюс даже в заявке не было Вильмара Барриоса. Помимо вратарской, я не вижу позиции, которая на данный момент нуждается в усилении. Считаю, обойма очень приличная и молодёжь хорошая. Такого подбора хватит, чтобы спокойно пройти сезон. Важно, что есть ряд универсальных футболистов, которые способны закрыть несколько мест, например, Далер Кузяев и Дуглас дос Сантос. Осталось найти хорошего голкипера.

— Последние два матча подопечные Семака выиграли у «Локо» с общим счётом 9:1. Данные результаты подчёркивают разницу в классе?

— В Калининграде разница в готовности действительно бросалась в глаза. Когда Азмун забил второй, я уже не сомневался в победе петербуржцев. Стало понятно, что они своего не упустят. Команда показала солидный футбол и действовала с запасом, при желании могла добавить ещё. Ощущалось, что «Зенит» осознавал своё превосходство и ещё не включился на максимальные обороты. К тому же, повторюсь, не было Барриоса и Ловрена. Да и Дзюба ещё должен набрать.

— Забив, чемпион отдал инициативу сопернику. Не показалось, что москвичам было просто некомфортно действовать первым номером?

— Фёдор Смолов слишком часто отходил назад и во фланги. Всё-таки его сильные качества заточены на створ ворот, поэтому нужно получать мяч ближе к ним и первым-вторым касанием сразу бить. А он всё пытался комбинировать. По такому матчу Смолову огорчать соперников тяжелее. К обороне тоже возникли большие вопросы. Когда Малком бросал в прорыв Азмуна, там просто образовалась «дыра», а Мурило на месте не оказалось. Пабло бросился в подкат, но не успел. Редко бывает, чтобы форварда так оставляли. Здесь вопросы нужно задавать Николичу.

— Нет ощущения, что команде не хватило высокого форварда типа Эдера? Шло очень много подач с флангов, но замыкать их некому.

— Действительно. Смолов, как я уже говорил, не был на острие. Вспоминается разве что один момент, когда во втором тайме Франсуа Камано немного не дотянулся до снаряда головой. Но в обойме есть ещё травмированный Зе Луиш, который лучше всех играет на «втором этаже». Когда кабовердианец выздоровеет, у «Локомотива» будет отличный подбор нападающих. Красно-зелёные укомплектованы нормально, но огромным минусом является уход Ведрана Чорлуки.

— Не слишком ли часто москвичи пытались разыгрывать мяч от своих ворот низом? Собственно, две результативные ошибки случились как раз в таких ситуациях.

— Это стиль игры. Железнодорожникам не хочется просто выбивать снаряд вперёд. Они пытаются показывать более креативный футбол. Другое дело, что готовность сделать это не позволила. Отсюда ошибки. Но посыпать голову пеплом не стоит. Суперкубок должен встряхнуть красно-зелёных. По подбору исполнителей это тоже очень приличный коллектив.

— Гилерме допустил очередную грубую результативную ошибку. Чем можно её объяснить?

— Наверное, он просто плохо обработал мяч. На мой взгляд, Пабло сделал ему довольно жёсткую передачу в опорную ногу. Защитнику тоже можно предъявить претензии. Гилерме было неудобно. Но это первый официальный матч. Думаю, в «Локомотиве» просто переоценили свою готовность. Может, стоило сыграть попроще с соперником такого уровня. Остаётся только проанализировать произошедшее и готовиться к чемпионату.

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— Не кажется ли вам, что опытный вратарь просто не имеет права на такие помарки?

— Все голкиперы рано или поздно допускают ошибки. Нет тех, кто действует идеально. Думаю, в квалификации Маринато сомневаться в любом случае не приходится и нельзя вешать на него всех собак. Повторюсь, пас ему отдали не самый удачный. Гилерме остаётся вратарём высокого уровня. Давайте не забывать, сколько раз он по-настоящему спасал.

— «Локомотив» оставлял много свободного пространства, в том числе в опорной зоне. Не хватило Максима Мухина?

— Это молодой футболист с большим потенциалом. Конечно, где-то его не хватило. Но, на мой взгляд, Дмитрий Баринов и Крыховяк — более значимые для москвичей исполнители. Они должны показывать класс. Поляк, думаю, просто находится не в лучшей форме. Скорее, очень тяжело пришлось без завершившего карьеру Чорлуки. Мы привыкли, что хорват является лидером команды, с которым она надёжно действует в обороне. Таких провалов, как в эпизоде с голом Азмуна, при нём я не припомню. Это проблема посерьёзнее ухода Мухина.

— В довершение всех бед травму в концовке получил Баринов. Это можно назвать катастрофой для железнодорожников?

— Я всё-таки не думаю, что речь идёт о серьёзном повреждении. На худой конец место нижнего опорника может занять Крыховяк. Есть молодой Станислав Магкеев. Катастрофа — это не самое подходящее слово.