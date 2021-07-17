Мостовой: «Локомотив» проиграл «Зениту» из-за своих грубых ошибок

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу петербургского «Зенита» над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.

Я думаю, что результат матча не отражает то, что мы увидели на поле. «Локомотив» по многим моментам не уступал «Зениту» и не должен был проигрывать со счётом 0:3. «Локомотив» проиграл из-за своих грубых ошибок. Я бы не сказал, что «Зенит» их переигрывал, особенно в первом тайме — там в принципе равная игра была. Что мне сразу бросилось в глаза — многие футболисты «Зенита» превосходили в резкости игроков «Локомотива», которые были какие-то медленные и заторможенные», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 3:0 и во второй раз подряд выиграл Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин разочарован игрой «Локомотива» в матче за Суперкубок России с «Зенитом».