Жалобы Николича и похвала Семака: о чём говорили после разгромной победы «Зенита» над «Локомотивом» в Суперкубке

Футболисты «Локомотива» сами виноваты во всех пропущенных мячах. Об этом после разгромного поражения в матче за Суперкубок России заявил главный тренер «железнодорожников» Марко Николич. По его словам, допускать такие ошибки в противостоянии с «Зенитом» нельзя. Наставник победителей Сергей Семак поздравил своих подопечных и похвалил соперника за быстрые контратаки, а аргентинский защитник команды Себастьян Дриусси назвал выход на поле с первых минут дополнительной мотивацией.

«Против петербуржцев так играть нельзя»

После матча за Суперкубок с «Локомотивом» главный тренер «Зенита» Сергей Семак пребывал в прекрасном настроении. Его подопечные одержали разгромную победу, забив три мяча, и в очередной раз подтвердили, что равных им на сегодняшний день в России нет. Сам 45-летний специалист завоевал уже шестой трофей в карьере.

При этом Семак, несмотря на крупный счёт, нашёл повод похвалить соперника.

«Не так просто входили в игру, эмоциональное состояние оказалось не идеальным. Во втором тайме движение стало лучше, создали хорошие моменты. Рад, что команда сумела победить в непростом поединке, спасибо каждому, кто помог добыть трофей для клуба, болельщиков, семьи. У нас возникали проблемы с быстрыми контратаками «Локомотива», оппонент создал нам определённые сложности. Будем работать над всеми компонентами, чтобы игра была качественной», — заявил наставник на пресс-конференции.

Семак также ответил на вопрос о функциональном состоянии нападающего Артёма Дзюбы, который не попал в стартовый состав и появился на поле только на 60-й минуте, но успел отдать голевую передачу.

«Он вышел и прилично смотрелся как в обороне, так и в атаке. Дальше будут играть те, кто лучше готов к матчу. Важно учитывать тактические особенности разных соперников», — добавил тренер.

А одним из главных героев встречи в составе «Зенита», пожалуй, стал Малком. Полузащитник отметился великолепным результативным пасом на Сердара Азмуна и создал ещё несколько отличных опасных моментов. Сразу после Суперкубка футболист отправится в расположение олимпийской сборной Бразилии.

«Его, конечно, будет не хватать. Он провёл отличную подготовку, прошёл два сбора. Но такие матчи, как на Олимпийских играх, случаются раз в жизни, поэтому клуб пошёл ему навстречу. Желательно, чтобы Малком вернулся в Санкт-Петербург здоровым и с победой. Встреча на Суперкубке не влияла на его позицию в сборной. Он смотрится очень хорошо. Специально к ОИ подготовку не форсировали, полузащитник полноценно провёл оба сбора и смог нормально подготовиться. Кто займёт его место? Кто окажется лучше готов», — объяснил специалист.

Высказался Семак и на тему ухода основного вратаря Андрея Лунёва. По его словам, в настоящий момент в команде наблюдается «недокомплект» на данной позиции.

«Решаем вопрос и думаем, как поступить, чтобы комплект был полным», — подытожил тренер.

Поздравил коллектив с победой и президент клуба Александр Медведев.

«Команда играла лучше, результативнее, с самоотдачей. Такой футбол будем показывать и дальше», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

А вот Марко Николич находился не в лучшем состоянии, ведь «Локомотив» уступил действующему чемпиону России по делу и не смог взять у соперника реванш за разгромное поражение в концовке прошлого сезона РПЛ — 1:6. После очередной неудачи серб посетовал, что его подопечные сами виноваты в случившемся.

«Зенит» — очень качественная команда, которая пользовалась нашими ошибками. Все три гола мы «привезли» себе сами. Против петербуржцев так играть нельзя. Мы ведём работу, в коллективе продолжается перестройка. Нас ждёт очень непростой сезон, это понятно. Нужно собрать все силы, чтобы достойно показать себя», — заявил тренер.

Как и Семак, Николич не ушёл с пресс-конференции без ответа на вопрос о будущих новичках команды. Впрочем, никакой конкретики по этой теме он не дал и лишь напомнил, что у «железнодорожников» остаются места для легионеров.

«Я много раз говорил, что моя команда самая лучшая. Каждый тренер, наверное, хотел бы иметь в составе Лионеля Месси. Но его нет, он играет где-то там... У нас очень много футболистов из академии. Есть два места для иностранцев. Зе Луиш на данный момент находится не в лучшем состоянии. Нужно это пережить. Трансферы я комментировать не хочу. Когда случатся, тогда и обсудим», — добавил Николич.

Не стал он комментировать и информацию о возможном интересе к Юрию Жиркову, который продолжает восстанавливаться после травмы, полученной на Евро-2020. По словам специалиста, информации о переговорах с ветераном у него нет.

«Каждый из нас выложился, сделал всё от него зависящее»

Лучшим футболистом противостояния в итоге был назван Азмун, который забил второй мяч, красиво обыграв Маринато Гильерме. Иранец отметился уже четвёртым голом в последних двух матчах с «Локомотивом». В мае он оформил хет-трик. После финального свистка радостный нападающий даже в шутку предложил сотруднику пресс-службы «Зенита» «поговорить по-персидски».

«Я устал. Очень жарко, уф! Уф, бро, очень жарко! Ещё один кубок? Поздравляю», — прокричал форвард.

Хорватский защитник сине-бело-голубых Деян Ловрен, который только на днях вернулся в общую группу и довольствовался выходом на замену в концовке, выложил фото с Суперкубком из раздевалки. Любопытно, что всего за год в России легионер завоевал уже три трофея.

Также по теме Хитрый ход Семака: как «Зенит» обыграл «Локомотив» в Суперкубке России «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу. Встреча на стадионе в Калининграде завершилась со...

«Коллекция растёт. Bот почему я пришёл сюда. Молодцы, ребята», — написал Ловрен.

Порадовался победе и другой иностранный футболист «Зенита» — Себастьян Дриусси. Аргентинец, по слухам, в ближайшем будущем может покинуть команду, но в Калининграде он вышел с первых минут и помог петербуржцам одержать важную победу.

«Просто, когда я оказываюсь на поле, стараюсь отдавать всего себя ради своих партнёров, ради нашей большой семьи, которой является «Зенит». Когда мне удаётся начать с первых минут, это становится для меня дополнительной мотивацией. Сегодня я просто делал то, что делаю обычно, — выкладывался на полную. Счастлив, что мои усилия привели к победе», — приводит слова нападающего официальный сайт клуба.

Форвард также не согласился с тем, что лучшим игроком матча стоит признать Азмуна. По его мнению, это звание заслужила вся команда в полном составе.

«Каждый из нас выложился, сделал всё от него зависящее. Конечно, Азмун — великолепный футболист, который нам очень помогает, но если вы спрашиваете, кого бы я бы отметил ещё, — назову всю команду. Мы — молодцы», — добавил Дриусси.

В свою очередь, Артём Дзюба не стал общаться с журналистами.