Семак — об уходе Лунёва: есть недокомплект вратарской позиции

Главный тренер санкт-петербургского«Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».

«Понимаем прекрасно, что Даниила Одоевского с Михаилом Кержаковым недостаточно, что есть недокомплект вратарской позиции. Мы все это знаем и со своей стороны занимаемся этим вопросом, думаем, как поступить в этой ситуации, чтобы комплект во вратарской позиции был полноценным», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

29-летний Лунёв играл за «Зенит» с 2017 года. На его счету 118 матчей, в 47 из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунёв провёл первую тренировку с «Байером».