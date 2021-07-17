Семак — об уходе Лунёва: есть недокомплект вратарской позиции

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Главный тренер санкт-петербургского«Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход голкипера Андрея Лунёва в леверкузенский «Байер».
Семак — об уходе Лунёва: есть недокомплект вратарской позиции
  • © РИА Новости

«Понимаем прекрасно, что Даниила Одоевского с Михаилом Кержаковым недостаточно, что есть недокомплект вратарской позиции. Мы все это знаем и со своей стороны занимаемся этим вопросом, думаем, как поступить в этой ситуации, чтобы комплект во вратарской позиции был полноценным», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

29-летний Лунёв играл за «Зенит» с 2017 года. На его счету 118 матчей, в 47 из которых он отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Лунёв провёл первую тренировку с «Байером».

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