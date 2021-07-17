Петржела назвал «Зенит» фаворитом сезона после победы в Суперкубке России

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу команды над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.
Петржела назвал «Зенит» фаворитом сезона после победы в Суперкубке России
  • РИА Новости

«Ничего удивительного не произошло. Я был уверен в победе, а разгромная победа — приятный бонус. Поймите, на сегодняшний день «Зенит» сильнее не только «Локомотива», но и всех остальных российских команд. Победа в Суперкубке — это лишь начало. Дальше будет победа в Кубке и золотые медали в РПЛ. Вы сами верите, что кто-то может составить конкуренцию «Зениту»?» — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 3:0. 

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Зенит» первый матч проведёт 24 июля, на выезде сыграв с «Химками».

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун признан лучшим игроком матча за Суперкубок России.

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