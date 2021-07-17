Сёмин разочарован игрой «Локомотива» в матче за Суперкубок России с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Я ожидал от игры совсем другого результата. У Марко Николича было гораздо больше времени на подготовку, всего лишь два игрока в сборной были. Команда Сергея Семака выглядела гораздо лучше, это разочаровало», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» проиграл «Зениту» со счётом 0:3.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Локомотив» первый матч проведёт 24 июля, на своём поле приняв тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Марко Николич объяснил проигрыш «Зениту» в матче за Суперкубок перестройкой в «Локомотиве».