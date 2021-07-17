Сёмин разочарован игрой «Локомотива» в матче за Суперкубок России с «Зенитом»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Я ожидал от игры совсем другого результата. У Марко Николича было гораздо больше времени на подготовку, всего лишь два игрока в сборной были. Команда Сергея Семака выглядела гораздо лучше, это разочаровало», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» проиграл «Зениту» со счётом 0:3.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Локомотив» первый матч проведёт 24 июля, на своём поле приняв тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Марко Николич объяснил проигрыш «Зениту» в матче за Суперкубок перестройкой в «Локомотиве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить