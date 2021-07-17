Николич объяснил проигрыш «Зениту» в матче за Суперкубок перестройкой в «Локомотиве»
- РИА Новости
«Зенит» — очень опытная и качественная команда. Они воспользовались нашими ошибками. В принципе, сначала была равная игра, потом один момент, а остальные голы сами себе привезли. Так получилось. У нас идёт перестройка в команде, так что это понятно. Надо собрать все силы на чемпионат, но делать это надо только с победами», — приводит слова Николича «Матч ТВ».
«Локомотив» проиграл «Зениту» со счётом 0:3.
Ранее сообщалось, что Властимил Петржела назвал «Зенит» фаворитом сезона после победы в Суперкубке России.