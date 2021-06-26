Обвинения в трусости, взаимные оскорбления и шутки Губерниева: как прошла «дуэль взглядов» Минеева и Исмаилова

В Москве состоялись пресс-конференция и «дуэль взглядов» бойцов ММА Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, которые должны провести реванш в октябре. Лысый Хищник обвинил соперника в трусости и попросил его не бегать по октагону. В ответ уроженец Екатеринбурга предположил, что оппонент употребляет допинг, и пообещал избить его. В качестве ведущего мероприятия выступил Дмитрий Губерниев, который сравнил затяжную историю вражды спортсменов со своим конфликтом с Ольгой Бузовой.

«Они как Губерниев и Бузова»

«Битвы взглядов» Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова любители смешанных единоборств ждали с огромным интересом. Их реванш в октябре должен стать одним из главных событий года в российских ММА. Спортсмены питают настоящую ненависть друг к другу, которая регулярно выплёскивается в публичное пространство.

Изо всех сил подогревал интерес к событию и Исмаилов, который на своей странице в Instagram намекал подписчикам на возможную потасовку. Например, он обещал посмотреть на Минеева «как на мясо» и выложил ролик с пресс-конференции перед их первым боем четыре года назад, которая закончилась дракой.

Наконец, уже по пути на место проведения мероприятия Магомед попросил зрителей не вмешиваться в их конфликт, если он всё-таки произойдёт.

Подготовились к возможной драке и организаторы. Порядок на мероприятии охраняли несколько нарядов полиции, а также служба безопасности.

Ещё больший резонанс пресс-конференции должен был придать Дмитрий Губерниев, которого пригласили в качестве ведущего. Представляя соперников, он даже пошутил о своём недавнем конфликте с Ольгой Бузовой.

«Они как лёд и пламень, Карлсон и фрекен Бок, инь и ян... Они как Губерниев и Бузова! Не буду спрашивать, что они пьют по утрам. Они же зожники», — пошутил Губерниев.

Следом президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что реванш должен пройти 8 октября на одной из хоккейных арен Москвы. Точная дата будет зависеть от расписания нового сезона КХЛ. Также, по его словам, поединок должен транслировать телеканал «Матч ТВ».

«Мы его заставим извиниться»

Однако быстро стало понятно: серьёзная драка на этот раз вряд ли состоится. Минеев пришёл на «дуэль взглядов» с трёхмесячным сыном и женой, и Исмаилов пообещал «не устраивать битв». Позже Магомед даже поздравил соперника с рождением ребёнка и выразил надежду, что тот теперь поумнеет.

Первым перед собравшимися появился уроженец Дагестана. Губерниев моментально спровоцировал его, подчеркнув, что последними на сцену, как правило, выходят хедлайнеры. Спортсмен не растерялся.

«Минееву подарили пояс. Это означает, что он будет заходить в октагон вторым, а я первым. Несмотря на то что ремень, который вдет в мои штаны, более ценен, чем его пояс. Чемпион должен оставаться чемпионом. Минеев никому не нужен», — подчеркнул Исмаилов.

Оппонента пригласили через десять минут. Владимир с поясом, в очках и стильном костюме эффектно вышел на сцену, своим поведением стараясь копировать Конора Макрегора. В целом словесная дуэль между ними развивалась по вполне предсказуемому сценарию. Исмаилов больше говорил, а Минеев молчал.

«Кто мало говорит, тот сильнее становится, поэтому ты, давай, расплёскивайся. Главное, в октябре дойди до ринга», — уколол соперника обладатель пояса AMC Fight Nights.

Градус дискуссии постепенно повышался. У обоих спортсменов спросили про первый бой между ними, который состоялся в 2018-м и завершился ничьей. Магомед нашёл в себе силы признать, что поединок получился равным, но обвинил Минеева в трусости.

«Одни видят мою победу, другие — его триумф... Если в октябре кто-то проиграет, конечно, мы это признаем. Руку ему жать не буду, пусть извинится сначала. Но мы его заставим извиниться за все те оскорбления, которые он говорил», — подчеркнул Исмаилов.

В ответ оппонент пообещал не оставить Лысому Хищнику шансов в реванше и поставить на его карьере крест.

«Ты пришёл сюда всех веселить. Я изобью его в октябре. Осенью этому парню не поздоровится», — подчеркнул Минеев.

Противники не могли не обсудить потасовку, которая произошла между ними в конце декабря в рамках турнира AMC Fight Nights: Winter Cup в московском «Баскет Холле». Тогда Владимир вышел на ринг и вызвал соперника на поединок. В ответ Исмаилов ударил оппонента микрофоном, после чего в октагоне началась массовая драка.

«Перед тем как появиться в клетке, я подошёл к Исмаилову и сказал: «Я сейчас выйду и брошу тебе вызов. Прими его». Он задрожал, вспотел и спросил: «А чего хочет зритель?»... Твои друзья напрыгивали сверху. Я бы такими товарищами не гордился. Ты вышел оттуда с 15 шишками и тремя сечками», — напомнил Минеев.

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Исмаилов же посетовал, что за Владимира в тот момент никто не вступился.

«Тебя выбежали бить болельщики. А кто защищал? Ты никому не нужен. Если бы меня по-настоящему атаковали, мои друзья всех бы разорвали, потому что они у меня есть. Где твои?» — крикнул Исмаилов.

Вспомнили спортсмены и конфликт, который произошёл между ними в 2019-м в турецком отеле. По словам Минеева, у друзей оппонента есть полное видео потасовки, но они не рискнут его опубликовать.

«Магомед подошёл со своей лапшой, которая летела изо рта. Я сказал, что если хочет быковать, то пусть быкует в Москве. Он ударил меня при собственной жене, когда я на него даже не смотрел. Отдал телефон кому-то из своих близких, чтобы они снимали», — огласил свою версию событий обладатель пояса.

По мнению Исмаилова, Минеев появился в компании девушек и намеренно сел напротив него. В результате Магомед, который только что провёл бой с Вячеславом Василевским, якобы не сдержался.

«Подошёл и спросил: «Ты мужчина? Вставай!» Начал тянуть руку к его шее. Он сказал не трогать его. Я ударил в челюсть так, чтобы не травмировать, — полупощёчина кулаком. Он попытался ответить ногой», — заявил Магомед.

Владимир же обвинял уроженца Дагестана в употреблении допинга, а также смеялся над его маленьким ростом. В ответ Исмаилов предположил, что соперник «обкурился», поскольку не понимает вопросов.

Порой казалось, что бойцы вот-вот потеряют терпение и набросятся друг на друга. В паре эпизодов Магомеда от этого сдерживали лишь сидевшие рядом люди. Ближе к концу мероприятия он вовсе предложил Минееву «зайти в комнату и решить всё раз на раз».

«Пояс у тебя, но что ты будешь с ним делать? Я пришёл забрать его. Ты чемпион, который просил меня об этом противостоянии. Ты бегал по клетке и просил дать тебе бой. Ещё чуть-чуть, и сел бы на колени. Просто не хотел этого видеть», — напомнил 35-летний боец.

А в грядущем реванше Исмаилов пообещал удивить оппонента своей физической готовностью.

«Он будет жить с надеждой, что я устану, как в первом бою. А представляете, если я останусь бодрым? Ты будешь бегать в следующем противостоянии? Ты призывал меня драться в стойке и убегал как сайгак. Два удара — всё, что он сделал», — возмутился спортсмен.

Минеев парировал тем, что соперник «не умеет бороться» и не сумел одержать победу над ним в первом поединке, хотя Владимир заканчивал его со сломанной ключицей.

«Я могу ошибаться, но Магомеду на поражении от меня стоит заканчивать карьеру. Как он недавно выразился, «нужно уходить на пике». После этого боя на пик он уже не выйдет. Для него это будет последняя остановка», — заявил уроженец Екатеринбурга.

После этого сама «дуэль взглядов» проходила уже в более спокойной обстановке. Исмаилова на всякий случай придерживали, но он лишь пару раз дёрнулся, глядя в глаза Минееву, а после вновь вытащил из штанов ремень и победно поднял его над головой, намекая на несерьёзный статус чемпионского титула соперника. Владимир же до конца оставался невозмутимым.

«Шлеменко на всё это смотрит и даёт яркие интервью»

Напомним, недавно Лысый Хищник назвал сумму гонорара за реванш с Минеевым. По словам спортсмена, в его контракте указаны «восемь цифр». А Гаджиев рассказал, что победитель данного противостояния подерётся с перспективным бойцом Давидом Бархударяном. Попутно он уколол одного из ведущих средневесов страны, Александра Шлеменко.

«Минеев дерётся с Исмаиловым, победитель встречается с Бархударяном. Василевский может подраться с Марсио Сантосом. А Шлеменко на всё это смотрит и даёт яркие интервью», — сказал Гаджиев YouTube-каналу «Sport24: культура бития».

В ответ Шторм заявил, что слова функционера его не задели. По мнению бойца, организаторы в итоге всё равно вернутся к его кандидатуре.

«Чем больше они будут драться, тем сильнее будет возрастать интерес к моему с ними противостоянию. Тем самым стоимость данного поединка тоже будет возрастать», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.