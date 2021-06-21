Исмаилов рассказал, когда завершит карьеру

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, при каком условии прекратит драться на профессиональном уровне.
Исмаилов рассказал, когда завершит карьеру
  • © РИА Новости

«Я буду уходить из боёв, когда на меня будет самый большой спрос. Уходить нужно так, а не когда у тебя травмы или что-то болит. Это должно быть чёткое и осознанное решение», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

35-летний Магомед Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2020 года, победив своего соотечественника Ивана Штыркова единогласным решением судей. 1 октября 2021 года Магомед проведёт матч-реванш с Владимиром Минеевым.

Ранее сообщалось, что боец UFC поддержал идею проводить перед боем два взвешивания.

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