Исмаилов рассказал, когда завершит карьеру

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, при каком условии прекратит драться на профессиональном уровне.

«Я буду уходить из боёв, когда на меня будет самый большой спрос. Уходить нужно так, а не когда у тебя травмы или что-то болит. Это должно быть чёткое и осознанное решение», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

35-летний Магомед Исмаилов выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Последний поединок россиянин провёл в декабре 2020 года, победив своего соотечественника Ивана Штыркова единогласным решением судей. 1 октября 2021 года Магомед проведёт матч-реванш с Владимиром Минеевым.

Ранее сообщалось, что боец UFC поддержал идею проводить перед боем два взвешивания.