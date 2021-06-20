Боец UFC поддержал идею проводить перед боем два взвешивания

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Узбекский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Махмуд Мурадов ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что в смешанных единоборствах (ММА) необходимо проводить два взвешивания — за несколько дней до боя и в день поединка.
Боец UFC поддержал идею проводить перед боем два взвешивания
  • Reuters

«Я только за. Думаю, это было бы справедливо — взвеситься, а через два часа подраться. Стоит добавить правило, чтобы в день боя нельзя было набирать больше 5% веса. В ONE FC уже подобное практикуют, если я не ошибаюсь, у них разрешено 10%, так как были смертельные случаи. Но азиаты — сумасшедшие люди, я сам видел, как парнишка, выступающий в полулёгком весе, набрал 80—82 кг. Непонятно, как они занимаются весогонкой, просто жалко их организм», — сказал он в интервью RT.

Ранее Мурадов вспомнил, как Мейвезер поспособствовал его популярности в соцсетях.

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