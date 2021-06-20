Мурадов вспомнил, как Мейвезер поспособствовал его популярности в соцсетях

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Узбекский боец смешанных единоборств (MMA) Махмуд Мурадов рассказал, кто поспособствовал его популярности в социальных сетях.
Мурадов вспомнил, как Мейвезер поспособствовал его популярности в соцсетях
  • Reuters

«Кстати, именно Флойд поспособствовал росту моей популярности в соцсетях. Мы с ним как-то сидели, а он говорит: «Скинь свою фотографию, я её у себя в Instagram опубликую, чтобы мир о тебе узнал». Спустя два дня прихожу с тренировки, а у меня телефон разрывается. Смотрю — на 56 тыс. подписчиков больше. Вот так я и взорвал все паблики», — сказал он в интервью RT.

Ранее Мурадов заявил, что Нурмагомедов может купить футбольный клуб.

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