Боец Мурадов заявил, что Нурмагомедов может купить футбольный клуб
- © Сергей Ведяшкин
- АГН «Москва»
«Думаю, Хабиб может купить команду. Возможно, выйдет на поле, проведёт пару матчей. Но это будет в рамках пиар-кампании, не более того. Ведь такая новость быстро разнесётся по Америке, по всему СНГ, а в России он вообще считается одним из самых популярных людей. Следят за каждым шагом, каждым высказыванием, даже я смотрю его интервью и чему-то учусь. Но при такой популярности всегда есть риск, что твои заявления переврут», — сказал он в интервью RT.
Ранее сообщалось, что Мурадов назвал Емельяненко своим примером для подражания.