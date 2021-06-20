Боец Мурадов заявил, что Нурмагомедов может купить футбольный клуб

Узбекский боец смешанных единоборств (MMA) Махмуд Мурадов высказался о желании бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова начать карьеру футболиста.

«Думаю, Хабиб может купить команду. Возможно, выйдет на поле, проведёт пару матчей. Но это будет в рамках пиар-кампании, не более того. Ведь такая новость быстро разнесётся по Америке, по всему СНГ, а в России он вообще считается одним из самых популярных людей. Следят за каждым шагом, каждым высказыванием, даже я смотрю его интервью и чему-то учусь. Но при такой популярности всегда есть риск, что твои заявления переврут», — сказал он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Мурадов назвал Емельяненко своим примером для подражания.