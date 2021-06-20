Узбекский боец назвал Емельяненко своим примером для подражания

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Узбекско-чешский боец смешанных единоборств (UFC) Махмуд Мурадов рассказал о том, кто был эталоном бойца для него в детстве.
Узбекский боец назвал Емельяненко своим примером для подражания
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«В детстве моим эталоном был Фёдор Емельяненко. Я всегда удивлялся, как он ходил с холодной головой, как будто гулял по городу. Выходил без эмоций и так же выигрывал. Таких людей один на миллион. Сейчас боец побеждает, начинает прыгать, перед боем что-то наговаривает. А он всё показывал в клетке», — сказал Мурадов в интервью RT.

Также боец ответил на вопрос о том, считает ли он Фёдора Емельяненко представителем старой школы.

«Конечно. Он и мои родители — единственные люди, которые меня мотивируют. Слава богу, сейчас отец и мать ни в чём не нуждаются, но я всегда хотел дать им то, что они заслуживают», — сказал он.

Ранее Мурадов оценил свои потенциальные шансы на чемпионате Азии по самбо.

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