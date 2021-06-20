Боец UFC оценил свои потенциальные шансы на чемпионате Азии по самбо

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Узбекский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Махмуд Мурадов ответил на вопрос, какова вероятность, что он займёт высокое место на чемпионате Азии по боевому самбо.
Боец UFC оценил свои потенциальные шансы на чемпионате Азии по самбо
  • globallookpress.com

«Сложно сказать. Но дома и стены помогают. Если бы сейчас меня туда заявили, думаю, морально был бы готов. Конечно, ММА — самое главное, это вся моя карьера. Но просто прогуляться было бы можно. Знаете, у меня очень устойчивая психика, это даже врачи подтвердили. Потому что я знаю, для чего занимаюсь единоборствами. И меня мотивирует, когда высокопоставленные чиновники, руководители федераций или олимпийского комитета настроены патриотически и говорят о необходимости пропагандировать спорт. Когда еду за границу, знаю, что эти люди стоят за мной.
Но выходящим против меня ребятам было бы непросто с психологической точки зрения. Они хорошие бойцы, но из-за страха или уважения ко мне им не так просто открыться. Но и у меня были те же эмоции, когда я смотрел по телевизору на Алистера Оверима или Фёдора Емельяненко», — сказал он в интервью RT.

Ранее Мурадов признался, что сам оплачивает сборы своей команды.

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