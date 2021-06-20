Боец UFC Мурадов признался, что сам оплачивает сборы своей команды

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Узбекский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Махмуд Мурадов рассказал, что старается помогать нуждающимся.
Боец UFC Мурадов признался, что сам оплачивает сборы своей команды
  • Reuters

«Я стараюсь помогать нуждающимся. Например, у меня большая команда из 30 человек и я полностью оплачиваю наши сборы — и проживание, и питание. У нас очень хорошие ребята, причём не только из столицы, но и со всего Узбекистана. Они хотят чего-то добиться, но не у всех есть такая возможность. Не скрою, мне помогают высокопоставленные люди. Я поддерживаю своих партнёров, а они, в свою очередь, когда-нибудь помогут младшим. Привык со всеми делиться. Друзья говорят, что это моя слабость», — сказал он в интервью RT.

Ранее Мурадов рассказал, как получил гражданство лишь в 20 лет.

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