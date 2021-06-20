Узбекский боец Мурадов рассказал, как получил гражданство лишь в 20 лет

Узбекский боец смешанных единоборств (MMA) Махмуд Мурадов ответил на вопрос о том, правда ли, что изначально у него не было ни российского, ни узбекского гражданства.

«Да. Но потом у нас поменялся президент и начал выдавать гражданство тем людям, которые живут в Узбекистане на протяжении определённого времени. Раньше это было невозможно. И родители получили паспорт, и я. Это очень облегчило мне жизнь, потому что теперь можно летать по всему миру, свободно передвигаться по территории СНГ. А тогда везде нужны были визы. Сейчас у меня ещё есть вид на жительство в Чехии, там живут супруга и дочь», — сказал он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Мурадов нокаутировал Санчеса на UFC 257.