Узбекский боец Мурадов рассказал, как получил гражданство лишь в 20 лет

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Узбекский боец смешанных единоборств (MMA) Махмуд Мурадов ответил на вопрос о том, правда ли, что изначально у него не было ни российского, ни узбекского гражданства.
Узбекский боец Мурадов рассказал, как получил гражданство лишь в 20 лет
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«Да. Но потом у нас поменялся президент и начал выдавать гражданство тем людям, которые живут в Узбекистане на протяжении определённого времени. Раньше это было невозможно. И родители получили паспорт, и я. Это очень облегчило мне жизнь, потому что теперь можно летать по всему миру, свободно передвигаться по территории СНГ. А тогда везде нужны были визы. Сейчас у меня ещё есть вид на жительство в Чехии, там живут супруга и дочь», — сказал он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Мурадов нокаутировал Санчеса на UFC 257.

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