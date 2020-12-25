«Это превращается в цирк в глобальном масштабе»: что говорят о конфликте Исмаилова и Минеева

Массовая потасовка с участием Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева превращает российские ММА в цирк в глобальном масштабе. Об этом заявил боец UFC Муслим Салихов. По его словам, после подобных «шоу» пропадает желание заниматься смешанными единоборствами. В свою очередь, Александр Шлеменко считает, что Минеев сознательно пошёл на провокацию. А бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев полагает, что наказывать промоушен следует только в том случае, если будет доказана его причастность к произошедшему.

«Вполне может быть и уголовное наказание»

На известного российского бойца Магомеда Исмаилова из-за драки с Владимиром Минеевым, произошедшей на турнире AMC Fight Nights в Москве в четверг, составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Доигрался? Похоже, да. Видимо, всё это связано с потасовкой», — цитирует Исмаилова ТАСС.

Однако, по словам известного адвоката Андрея Князева, спортсменам «вряд ли что-то грозит», в отличие от посторонних лиц, которые прорвались в октагон и принялись избивать Минеева. Юрист подчеркнул, что некоторые из них могут получить реальный срок.

«Если говорить о людях из команды Исмаилова, которые ввязались в драку, то это групповое хулиганство, но случай каждого будет рассматриваться отдельно — кто и какой удар нанёс. Здесь вполне может быть и уголовное наказание, и административное. К ним у правоохранительных органов может возникнуть больше вопросов. Они и выбежали толпой, и наносили удары... Обычно про таких пишут в приговорах: «из ложного понимания чувства товарищества». Если это групповое хулиганство, то им грозит до пяти лет лишения свободы по 213-й статье. Но здесь важно не само наказание: важно не оставлять данное поведение безнаказанным, даже если это будет только штраф. А если окажется, что, условно, у кого-то сломано ребро, то может грозить и реальный срок», — приводит слова Князева «Чемпионат».

Не собирается накладывать санкции на бойцов и AMC Fight Nights. Руководитель промоушена Камил Гаджиев признал, что в первую очередь у него появились вопросы к себе как к организатору турнира.

«В первую очередь нам нужно наказать самих себя. Мы как организаторы должны усиливать регламент безопасности. Мы готовы к санкциям. Наверное, нас оштрафуют. Но на большее... Все же понимают, что здесь нет явного преступления», — цитирует Гаджиева «Р-Спорт».

Между тем бывший чемпион мира по боксу, а в настоящий момент депутат Государственной думы Николай Валуев считает, что промоушен следует наказывать только в том случае, если будет доказана его причастность к инциденту.

«Не знаю, почему такое могло произойти, но это уже произошло. Это не спорт. Разве можно оправдать развязывание драки раньше времени, когда на тебя ещё не надели перчатки? Просто потасовка. Никто уже не выбирал методы, которые подпадают в том числе под уголовную ответственность, в зависимости от нанесённых увечий. Оставьте в покое ММА. Есть отдельные спортсмены, люди, которые целенаправленно разыгрывают данную карту, и, судя по всему, это будет продолжаться ещё очень долго», — приводит слова Валуева «Спорт-Экспресс».

Между тем брат и тренер Магомеда Рамазан опроверг информацию о договорном характере потасовки и рассказал, какие повреждения получили бойцы. По словам специалиста, его брату разбили нос, а Минеев получил сечку. Также тренер подчеркнул, что в приоритете для Магомеда, несмотря на произошедшее, остаётся встреча с другим известным российским средневесом Александром Шлеменко.

«По узнаваемости и медийности у Шлеменко и Минеева разный уровень. У Александра очень большая аудитория. У Магомеда было два тяжёлых боя за короткий период. Рассчитываем провести поединок ближе к августу», — объяснил Рамазан Исмаилов.

«Нашлись уроды, которые через сетку били Минеева по спине»

В мире российских смешанных единоборств потасовка с участием Минеева и Исмаилова вызвала разные эмоции. Так, Шлеменко, который в 2021 году может встретиться с Магомедом, считает виновником произошедшего именно Владимира.

«Мне кажется, это был спланированный акт от Минеева. От него уходит этот бой. Он давно бегает за Магой, вызывает его. Своим высокомерным поведением он просто спровоцировал Исмаилова на эти действия, надеясь, что теперь поединок будет неизбежным», — объяснил спортсмен.

При этом он назвал неприемлемым поведение посторонних людей, которые прорвались в клетку и начали «помогать Исмаилову».

«Минеев хотел спровоцировать, но не ожидал такой реакции. Я бы не сказал, что один человек дрался против 50, всё-таки людей было поменьше, плюс некоторые пытались разнимать. Не стоит забывать, что организовывал турнир промоушен Минеева, поэтому там были люди с обеих сторон», — добавил Шлеменко.

В свою очередь, представляющий Bellator Сергей Харитонов, который в ноябре подвергся нападению со стороны экс-бойца UFC Адама Яндиева, посетовал, что в России к подобным ситуация относятся спокойно.

«Сложилось мнение, что всё это выглядело как-то наигранно. Они договорились между собой, но не договорились с теми, кто потом побежал в клетку и начал яростно бить Минеева. Я не смотрел их прошлый бой. Знаю, что была ничья. К реваншу отношусь без бешеного интереса. Такие ситуации не красят наши смешанные единоборства. В России уже давно над подобным смеются. Что тут сказать, просто дикость... Но у нас такое нормально, ничего нового», — заявил спортсмен.

Другой отечественный боец MMA Альберт Туменов усомнился в том, что драка между Минеевым и Исмаиловым была постановочной. При этом спортсмен согласился: коллеги пытались подогреть интерес к своему возможному реваншу.

«Нужно было разнять их и дать ещё немного поговорить друг с другом. Они раскручивают бой. Ничего страшного не случилось, подрались и всё, они же и так хотят подраться. Главное, обошлось без серьёзных травм. Когда на крупных турнирах происходят такие драки, беспредел, для обычного обывателя это смотрится не очень. Фанатам же подобное только в радость. Что касается разговоров о возможной постановке, было понятно: резкими высказываниями ребята пытались подогреть интерес. А вот последующая драка оказалась не наигранной и не постановочной. Ситуация уже просто вышла из-под контроля», — посетовал Туменов.

А Виталий Минаков рассказал, что никакой вражды между Исмаиловым и Минеевым в обычной жизни нет — они как профессионалы пытаются организовать шоу.

«У них есть незаконченное дело, есть перегибы в диалогах. Вся эта ситуация и махания руками произошли на эмоциях, из-за лишних слов. Опять же это не так драматично, здесь присутствует определённый элемент шоу. В США, понятное дело, такого нет, а у нас на подобное смотрят сквозь пальцы. У организаторов должен быть какой-то кодекс человека и спортсмена», — подчеркнул боец.

Вместе с тем и Минакову, который тоже присутствовал на арене в момент драки, пришлось выскакивать в октагон, чтобы защитить Минеева.

«Этот хаос дал возможность находиться ближе к процессу. Бил десяток человек, нашлись уроды, которые через сетку били по спине. Я сначала с иронией наблюдал за происходящим у «клетки». Воспринимал всё как элемент шоу. Знал, что организаторы справятся, разнимут их, и всё. Но потом увидел этот поток маргинальных персонажей с трибун, которые бежали к октагону и запрыгивали в него. Я понял, что организаторы не справляются. Пришлось как-то вступаться и закрывать Володю. Понимал, что вряд ли кто-то будет прыгать на меня. Хорошо, что всё закончилось, но это негативно сказывается на всей индустрии MMA в России», — добавил Минаков.

Наконец, отечественный боец UFC Муслим Салихов в социальных сетях жёстко раскритиковал произошедшее. Он признался, что после этого «шоу» у него появилось желание закончить со смешанными единоборствами.

«Просто это превращается в цирк в глобальном масштабе. Российские ММА разочаровывают всё больше» — написал Салихов в комментарии к посту Магомеда Абдулаева в Instagram.

Хаос в октагоне и вмешательство полиции

Потасовка с участием Исмаилова и Минеева произошла в четверг вечером во время заключительного в уходящем году турнира промоушена AMC Fight Nights: Winter Cup в московском «Баскет Холле». По окончании одного из боёв спортсмены вышли в октагон и вступили в перепалку. Магомед напал на оппонента после того, как тот ударил его микрофоном.

Вслед за мужчинами, попытавшимися разнять бойцов, в «клетку» проникли посторонние лица, которые принялись избивать Владимира. В частности, он получил несколько ударов ногами. Восстановить порядок удалось лишь благодаря вмешательству сотрудников правоохранительных органов.

После потасовки Минеев с Исмаиловым были доставлены в полицию. Между тем организаторы турнира сообщили, что спортсмены отказались от медицинской помощи, хотя Магомед получил небольшое повреждение носа.

Представители обеих сторон по-разному оценили ситуацию. Так, Рамазан Исмаилов назвал зачинщиком конфликта нанёсшего удар микрофоном Минеева. В свою очередь, тренер Владимира Расул Магомедалиев осудил поведение неизвестных мужчин, которые выскочили в октагон «как шакалы».