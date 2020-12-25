Адвокат рассказал, что грозит Исмаилову за драку с Минеевым

Короткая ссылка
Адвокат Андрей Князев рассказал, что может грозить российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову за потасовку с соотечественником Владимиром Минеевым.
Адвокат рассказал, что грозит Исмаилову за драку с Минеевым
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Квалификация случившегося зависит от количества нанесённых повреждений. Надеюсь, никто их не получил. Если это расценивается как мелкое хулиганство, то это административка: штраф или 15 суток ареста. Это для Исмаилова. Если говорить о группе лиц его команды, которые ввязались в драку, то это групповое хулиганство. Случай каждого будет рассматриваться отдельно — кто и какой удар нанёс. Здесь вполне может быть как уголовное наказание, так и административное. К ним у органов может быть больше вопросов. Они выбежали толпой и наносили удары. Если это групповое хулиганство, то это до пяти лет лишения свободы по 213-й статье. Минееву и Исмаилову вряд ли что-то грозит: уже и хоккеисты дрались, и футболисты тоже. Это спортивные события. А вот те, кто выбегает и вмешивается, — это хулиганство», — цитирует Князева «Чемпионат».

Конфликт между Исмаиловым и Минеевым, который спровоцировал массовую драку, произошёл 24 декабря в Москве.

Ранее Шлеменко назвал потасовку с Исмаиловым спланированным актом от Минеева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить