Шлеменко: потасовка с Исмаиловым — спланированный акт Минеева

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал драку соотечественников Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая произошла на турнире по смешанным единоборствам в Москве.
Шлеменко: потасовка с Исмаиловым — спланированный акт Минеева
  • © Пресс-служба RCC

«Вчерашняя потасовка меня улыбнула. К сожалению, у нас зачастую происходят такие массовые драки. Мне кажется, это был спланированный акт Минеева. От него уходит бой с Исмаиловым, он давно бегает за Магой, вызывает его. Своим высокомерным поведением он просто спровоцировал Магомеда на эти действия в надежде, что теперь бой будет неизбежен. Однозначно вести себя так нельзя. Тоже неправильно себя повели люди, которые начали запрыгивать в клетку и помогать Маге. Он и сам может справиться со всем. Минеев же хотел спровоцировать, но не ожидал такой реакции. Я не сказал бы, что потасовка превратилась в 50 против 1, всё-таки человек было поменьше, они, скорее, разнимали бойцов. Не стоит забывать, что промоушен Минеева, поэтому были люди с обеих сторон», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Потасовка между российскими бойцами, превратившаяся в массовую драку, произошла 24 декабря.

Ранее Харитонов назвал дикостью драку Исмаилова и Минеева.

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