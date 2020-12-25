Харитонов назвал дикостью драку Исмаилова и Минеева

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал потасовку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая произошла на турнире по ММА в Москве.

«У каждого из них свои взгляды и передряги, ничего нового не случилось. Сложилось мнение, что это всё было постановочно как-то. Между собой они договорились, но не договорились с теми, кто потом выбежал в клетку и яростно бил Минеева. Я не смотрел их прошлый бой. Знаю, была ничья. Было интересно посмотреть реванш, но без бешеного интереса. Подобные ситуации не красят наши MMA. В России уже давно над таким смеются. Что тут сказать, просто дикость… В России это нормально, ничего нового», — сказал Харитонов «Чемпионату».

Конфликт между Исмаиловым и Минеевым произошёл 24 декабря на турнире по ММА, где оба спортсмена были в качестве гостей. Между ними случилась перепалка, которая впоследствии переросла в массовую драку.

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